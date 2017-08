St. Louis (USA) - Dvanáct let po konci kariéry se vrátil dnes na šachovou scénu legendární Garri Kasparov. Čtyřiapadesátiletý exmistr světa uhrál na turnaji série Grand Chess Tour v rapid šachu v St. Louis remízu s ruským krajanem Sergejem Karjakinem, který hrál loni o titul mistra světa s Norem Magnusem Carlsenem. Duel skončil po 44. tahu, Kasparov hrál bílými figurami.

Mezi deseti účastníky je také David Navara, který stejně jako Kasparov obdržel od pořadatelů divokou kartu. Nejlepší český šachista v prvním kole prohrál s Levonem Aronjanem z Arménie. Turnaj v St. Louis potrvá do soboty.

Rodák z Baku Kasparov ukončil šachovou kariéru v roce 2005, poslední partii až do dneška sehrál před 12 lety 11. března. Osmnáct let byl mistrem světa mezinárodní federace FIDE, ale v roce 1993 jeho nespokojenost s fungováním této organizace vyústila v založení konkurenční Profesionální šachové asociace. Tím začal rozkol ve světovém šachu, třináct let pak měla královská hra dva mistry světa. Po odchodu ze šachové scény se Kasparov vrhl na politiku.

Navara si s ním v St. Louis zahraje celkem třikrát: jednu partii v rapid šachu, v němž mají oba hráči na své tahy 25 minut, ve středu v noci, a pak dvě partie v bleskovém šachu s pětiminutovým limitem.