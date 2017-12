Třinec - Hokejisté Třince prohráli ve 35. kole extraligy na vlastním ledě Zlínu 0:1 a popáté v sezoně se jim stalo, že nedali ani gól. Hostující brankář Libor Kašík vychytal druhou nulu v tomto ročníku a opět proti Ocelářům. Utkání rozhodl ve 31. minutě Jiří Ondráček.

Od začátku zápasu dominovaly obě obrany. Hra postrádala přesnost i překvapivou myšlenku. Náznaky šancí přinesly početní výhody, v nichž byli hosté nebezpečnější. Nejblíže ke změně skóre ale byli Oceláři, když Kašík vyjel do levého kruhu za kotoučem, odpálil ho i s rozhodčím, který se mu připletl do cesty, a upadl. Puku se zmocnil Polanský, ale zlínského gólmana skvěle zastoupil Matějíček.

Prostřední pasáž odstartovali lépe hosté. Veselý se dvakrát ocitl v dobré palebné pozici a při druhém pokusu překonal i Hrubce, ale skákající puk minul levou tyč asi o třicet centimetrů. Zlín hrozil i z přečíslení a po jednom z nich se prosadili. Klhůfek uspěl v souboji s Rothem, nabil Ondráčkovi, který střelou mezi tělo a vyrážečku Hrubce rozjásal v polovině utkání početnou skupinku hostujících fandů.

Až poté se probudili Oceláři, jejichž trenér Varaďa hodně míchal se složením jednotlivých útoků. Kašík ale ve zbytku prostřední třetiny dobře zasáhl proti střele Rákose z první, našel si teč Marcinka i Rothův pokus z mezikruží.

Kdo čekal, že třinečtí hokejisté začnou třetí třetinu náporem, musel být zklamán. Naopak Zlín mohl několikrát přidat druhý gól. Sedláček ale zblízka neprocedil puk mezi betony Hrubce a Okál se v sólovém úniku tak soustředil, aby rozpohyboval třineckého gólmana, až se dostal za brankovou čáru.

Oceláři se trápili a dalším skvělým zákrokem je ještě udržel ve hře Hrubec, když kryl nájezd Honejska. Po dobře sehrané přesilové hře byli domácí blízko k vyrovnání z nenápadné střely Adamského, kterou přizvedl jeden ze zlínských beků na horní tyč. Naprázdno vyšli i při minutové power play, v jejímž závěru se ozýval z tribun pískot. Třinec totiž doma prohrál počtvrté v řadě.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Když nedáte doma gól, nemůžete vyhrát. Zlín hrál výborně, obětavě. Skvěle bruslil a trochu nám dělal problém jejich forčeking. Těžko se nám přecházelo přes střední pásmo, které měl zorganizované a pokryté. Vytvořili jsme si i tak nějaké šance, ale Kašík je pochytal. Na druhou stranu jsme mohli ve třetí třetině inkasovat. Šimon Hrubec nás v ní podržel, chytil dva tři nájezdy."

Robert Svoboda (Zlín): "Je to husarský kousek vyhrát v Třinci 1:0. Stejným poměrem jsme prohráli posledně v Olomouci a teď jsme se přesvědčili, že i my dokážeme vyhrát na jeden gól. Tým podal výborný výkon, zaslouží si pochvalu. Káša neprůstřelný, dobře jsme se pohybovali, bojovali, hráli s nasazením a odměnou za to jsou pro nás velmi cenné tři body."

HC Oceláři Třinec - Aukro Berani Zlín 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a nahrávka: 31. Ondráček (Klhůfek). Rozhodčí: Kika, Pražák - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 4772.

Sestavy:

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Roth, Linhart, Adámek, D. Musil, Jank - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Dravecký, Polanský, Adamský - Cienciala, M. Kovařčík, Martynek - Irgl, Mikulík, O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Zlín: Kašík - Nosek, Freibergs, Valenta, Řezníček, Matějíček, Žižka - Kubiš, Fořt, O. Veselý - Okál, Honejsek, D. Šťastný - Ondráček, P. Sedláček, Klhůfek - Popelka, Fryšara, Illo. Trenéři: Robert Svoboda a M. Hamrlík.