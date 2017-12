Třinec - Hokejový gólman Libor Kašík si připsal podruhé v sezoně čisté konto a opět v souboji s Třincem. Zlínský brankář chytil třiatřicet střel domácích. I díky tomu mohl jeho tým vyhrál 1:0, jediným úspěšným střelcem byl ve 31. minutě Jiří Ondráček.

"Dlouho jsem nehrál zápas, ve kterém bychom vyhráli 1:0. Je příjemné vědět, že to jde i takhle. Navíc proti Třinci, který má skvělou ofenzívu a je nebezpečný ve všem. V přesilovkách, ve střelbě, v zakončeních. Ale je pravda, že kluci dnes bránili skvěle a domácí toho neměli tolik," uvedl po utkání Kašík, který vychytal předešlou nulu 1. října. "Zrovna jsem si dnes říkal, že bych mohl mít další nulu a jsem rád, že se mi to po dlouhé době povedlo. Potěší to," dodal.

Zlínskému gólmanu nebylo příjemně v první třetině za bezgólového stavu, kdy vyjel z branky do levého kruhu za kotoučem. Odpálil ho nakonec i s rozhodčím, který se mu připletl do cesty. Puku se zmocnil Jiří Polanský, který okamžitě vystřelil, ale Kašíka skvěle zastoupil Martin Matějíček.

"Bylo to trošku nešikovné. Vůbec jsem nečekal, že by mi mohl takhle skočit do jízdy. Musel jsem v rychlosti přehodnotit, co budu hrát. Rozhodčí měl puk pod nohama, bylo to složité. Musel jsem čekat, až si mě všimne a trochu uskočí, pak jsem do toho co nejrychleji plácl," popsal Kašík situaci, při které srazil sudího na led.

"Nepovedlo se to, jak jsem chtěl, ale v té chvíli jsem to zahrál asi nejlépe, jak jsem mohl. A dopadlo to skvěle. Nahrál jsem to tak, aby si Martin Matějíček připsal zákrok," rozesmál se. Vyloučení za podražení se nebál. "Spíše bych ho potrestal za bránění ve hře. Doufám, že za to nedostanu pokutu, že jsem něco takového řekl," vtipkoval Kašík.

Pětadvacetiletý gólman vyzdvihl zejména práci týmu v oslabení, kterých Zlín ubránil pět. "Mají spoustu hvězd, jejich útočná síla je velká," řekl k přesilovým hrám Třince, který se v této herní činnosti v poslední době trápí a jakoby v nich často hledal kanonýra Martina Růžičku.

"Moc nevnímám, kdo střílí. Sleduji, kde jsou hráči, jak mají otočené hole, jak jsou nachystaní na střelu z první nebo na teč. Snažím se to předvídat a číst. Ale je pravda, že z mého pohledu chodily přihrávku často na pravou stranu. A jestli tam byl zrovna Růža, máte pravdu," pokračoval.

Hosté po gólu spoléhali zejména na brejkové situace, do kterých se dostávali ve třetí třetině často. "Když vedete, víte, že se budou za každou cenu všichni tlačit do brány a zakončovat. A že z toho můžou propadnout. Stalo se to v poslední třetině třikrát, ani jednou jsme to nevyužili. To se často stává, že jste za to potrestání. Říká se také, že na jeden gól se nevyhrává. Jsem rád, že dnes z toho nic neplatilo," řekl Kašík.

Moc nechybělo a potrestání v závěru být mohli, ale za zlínským gólmanem se rozezvonilo břevno. "Lekl jsem se. Střelu (Adamského od modré čáry) zblokoval nás hráč a už jsem si říkal, že nás nepřekonal Třinec, ale my sami," oddechl si Kašík.

Fanoušci po utkání dlouho vyvolávali jeho jméno, ale Kašík přiznal, že ho hodně zamrzelo, když po vstřelené brance se začala z kotle zlínských fandů kouřit dýmovnice. Zasahoval hasič a bezpečnostní služba viníka vyvedla. "To na hokejové stadiony nepatří. Věřím, že všichni naši fanoušci jsou natolik chytří, že si to vyříkají mezi sebou a že tohle byla jen aktivita pár jedinců, kteří takovou hloupost vymysleli," uzavřel.