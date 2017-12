Utkání NHL NY Islanders - Anaheim. Ondřej Kase (druhý zleva) z Anaheimu Ducks střílí gól, vlevo brankář New York Islanders Jaroslav Halák, vpravo Nick Ritchie z Anaheimu.

Utkání NHL NY Islanders - Anaheim. Ondřej Kase (druhý zleva) z Anaheimu Ducks střílí gól, vlevo brankář New York Islanders Jaroslav Halák, vpravo Nick Ritchie z Anaheimu. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Hokejový útočník Ondřej Kaše přispěl ve čtvrtečním utkání NHL gólem a přihrávkou k výhře Anaheimu 5:4 v prodloužení na ledě New Yorku Islanders. Lukáš Sedlák, který o den dříve nasměroval gólem Columbus k vítězství, tentokrát za bezbrankového stavu shodil rukavice a pobil se s Ryanem Reavesem.

Sedlák se v NHL porval podruhé v kariéře. Český útočník ani chvíli neváhal a Reavese, který před jeho zraky narazil na mantinel Markuse Hännikäinena, ihned vyzval na pěstní výměnu. V ní rozdával rány jen Reaves, který patří v této sezoně s pěti bitkami k největším rváčům, a třemi údery poslal Sedláka k ledu.

"Zapůsobil na mě, takové činy vyžadují hodně odvahy," komentoval kapitán Columbusu Nick Foligno aktivitu Sedláka. "Když vidíte mladíky, že se pustí do takového hráče, který je svou tvrdou hrou i bitkami dlouhodobě známý, dokazuje to, jak moc mu na týmu záleží. Myslím si, že nás to všechny nakoplo," dodal Foligno, který se v utkání pro změnu popral s Jevgenijem Malkinem. A v závěru druhé třetiny si v hromadné strkanici počínal velmi aktivně i Sidney Crosby.

Trenér Pittsburghu Mike Sullivan řekl, že jeho svěřence, hlavně lídry týmu, situace z konce prostřední části nastartovala a dodala jim šťávu. Obhájce Stanleyova poháru, kterého frustroval vynikajícími zákroky Sergej Bobrovskij, poté v poslední třetině otočil z 0:1 na 2:1 brankami Patrika Hörnqvista a Malkina. Columbus si vynutil prodloužení, ale nakonec prohrál po nájezdech. V rozstřelu se prosadili Malkin a Kris Letang. Pittsburgh ale stále zůstává mimo postupové příčky do play off.

Hertl dostal San Jose v závěru prostřední části do vedení 4:3 v přesilové hře pět na tři. Odchovanec pražské Slavie pohotově zpracoval u levé tyčky přihrávku bruslí a skóroval do odkryté branky. V prodloužení český útočník vybojoval v rohu kluziště puk, přihrál ho mezi kruhy Kevinu Labancovi, který střelou z mezikruží rozhodl.

Kaše zvýšil v desáté minutě na 2:0. Stál ve správný čas na správném místě a na hranici brankoviště doklepl puk bez problémů do odkryté klece. Islanders v dalším průběhu i díky třem bodům Johna Tavarese otočili na 4:3, ale v předposlední minutě poslal Rickard Rakell zápas do prodloužení. V něm Kaše asistoval u branky Hampuse Lindholma, který z pravého kruhu prostřelil Jaroslava Haláka a zkompletoval hattrick.

"Necítím se nějak výjimečně. Ocením to asi až s odstupem času. Teď jsem hlavně rád, že jsme vyhráli," komentoval třiadvacetiletý obránce Lindholm první třígólový večer v kariéře. "Není tolik známý pro své ofenzivní schopnosti. Jeho předností je hlavně bruslení, obrana. Ale víme, že umí i podpořit útok. Navíc je pořád mladý a rozvíjí se," řekl trenér Anaheimu Randy Carlyle o Lindholmovi. Čtyři asistence si připsal kapitán Ducks Ryan Getzlaf.

David Pastrňák po sérii dvanácti zápasů, ve kterých bodoval, vyšel podruhé za sebou naprázdno. Přesto hrál havířovský rodák důležitou roli při výhře Bostonu 2:1 po nájezdech nad Winnipegem. Český útočník uspěl ve druhém kole rozstřelu trefou pod horní tyč a vyrovnal na 1:1. Obrat dokonal ve čtvrté sérii Charlie McAvoy. V sestavě Bostonu chyběl opět kvůli potížím v horní části těla David Krejčí, kterého klub ve čtvrtek umístil na listinu zraněných hráčů.

Ken Hitchcock je v historii NHL třetím trenérem, který dovedl ze střídačky týmy k osmi stům výhrám. Šestašedesátiletý kouč dosáhl jubilea díky vítězství Dallasu 4:0 nad Chicagem a kouč soupeře Joel Quenneville, který je před ním na druhém místě, byl mezi prvními, kdo mu k úspěchu gratuloval.

Výsledky NHL:

Boston - Winnipeg 2:1 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 49. Krug, rozhodující sam. nájezd McAvoy - 50. Laine. Střely na branku: 33:38. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. T. Rask, 2. McAvoy (oba Boston), 3. Hellebuyck (Winnipeg).

New Jersey - NY Rangers 4:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 1:1 - 0:0)

Branky: 52. a rozhodující sam. nájezd Boyle, 8. J. Moore, 37. Coleman - 10. Vesey, 12. Holden, 42. K. Hayes. Střely na branku: 48:28. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Boyle, 2. Coleman, 3. Palmieri (všichni New Jersey).

NY Islanders - Anaheim 4:5 v prodl. (0:2, 2:1, 2:1 - 0:1)

Branky: 37. a 46. Tavares, 26. Barzal, 48. Ladd - 9., 33. a 65. H. Lindholm (na třetí O. Kaše), 10. O. Kaše, 59. Rakell. Střely na branku: 26:40. Diváci: 10.092. Hvězdy zápasu: 1. H. Lindholm (Anaheim), 2. Tavares (NY Islanders), 3. Getzlaf (Anaheim).

Pittsburgh - Columbus 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:1, 2:1 - 0:0)

Branky: 43. Hörnqvist, 56. Malkin, rozhodující sam. nájezd Letang - 28. Dubois, 57. Panarin. Střely na branku: 42:31. Diváci: 18.625. Hvězdy zápasu: 1. Malkin, 2. Letang (oba Pittsburgh), 3. Bobrovskij (Columbus).

Tampa Bay - Ottawa 4:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 32. Killorn, 36. Gourde, 52. Naměstnikov, rozhodující sam. nájezd Point - 7. B. Ryan, 35. Ceci, 46. Brassard. Střely na branku: 38:21. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Hedman (Tampa Bay), 2. E. Karlsson (Ottawa), 3. Kučerov (Tampa Bay).

Nashville - Carolina 1:4 (1:4, 0:0, 0:0)

Branky: 16. Fiala - 1. D. Ryan, 4. E. Lindholm, 5. Hanifin, 7. V. Rask. Střely na branku: 17.492. Hvězdy zápasu: 1. Hanifin (Carolina), 2. Fiala (Nashville), 3. C. Ward (Carolina).

Dallas - Chicago 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Branky: 26. a 37. Seguin, 18. Jamie Benn, 22. Roussel. Střely na branku: 22:24. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Seguin, 2. Hamhuis, 3. Bishop (všichni Dallas).

Edmonton - St. Louis 3:2 (0:0, 0:0, 3:2)

Branky: 51. Cammalleri, 57. McDavid, 60. Caggiula - 50. Thompson, 54. Berglund. Střely na branku: 35:36. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Caggiula, 2. McDavid, 3. Nurse (všichni Edmonton).

San Jose - Vancouver 5:4 v prodl. (1:1, 3:2, 0:1 - 1:0)

Branky: 12. a 27. J. Thornton, 26. Meier, 39. Hertl, 62. Labanc (Hertl) - 2. Gaunce, 29. Virtanen, 37. Boeser, 43. D. Sedin. Střely na branku: 32:40. Diváci: 17.562. Hvězdy utkání: 1. J. Thornton, 2. Labanc, 3. Pavelski (všichni San Jose).

Los Angeles - Colorado 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 51. Martinez, 61. D. Brown - 32. Landeskog. Střely na branku: 27:32. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. D. Brown, 2. Martinez (oba Los Angeles), 3. MacKinnon (Colorado).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 34 25 2 7 130:87 52 2. Toronto 36 21 1 14 119:102 43 3. Boston 33 18 5 10 98:88 41 4. Montreal 34 15 4 15 94:108 34 5. Detroit 34 13 7 14 95:110 33 6. Florida 34 13 5 16 98:117 31 7. Ottawa 33 11 8 14 92:113 30 8. Buffalo 34 8 7 19 72:114 23

Metropolitní divize:

1. New Jersey 34 20 5 9 109:102 45 2. Washington 35 22 1 12 112:101 45 3. Columbus 36 21 2 13 103:98 44 4. NY Rangers 35 19 4 12 115:101 42 5. NY Islanders 35 18 4 13 125:125 40 6. Pittsburgh 36 18 3 15 104:114 39 7. Philadelphia 34 15 7 12 96:97 37 8. Carolina 34 15 7 12 95:107 37

Západní konference:

Centrální divize:

1. Nashville 34 21 4 9 113:95 46 2. Winnipeg 36 20 6 10 119:100 46 3. St. Louis 37 22 2 13 110:93 46 4. Dallas 36 19 3 14 106:103 41 5. Chicago 34 17 5 12 102:90 39 6. Minnesota 34 18 3 13 100:99 39 7. Colorado 34 16 3 15 106:111 35

Pacifická divize:

1. Los Angeles 36 22 4 10 109:83 48 2. Vegas 33 22 2 9 116:100 46 3. San Jose 33 18 4 11 93:84 40 4. Calgary 35 18 3 14 99:103 39 5. Anaheim 36 15 8 13 97:108 38 6. Vancouver 36 15 5 16 97:118 35 7. Edmonton 35 16 2 17 104:112 34 8. Arizona 36 7 5 24 80:125 19

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 34 50 (23+27) 2. Tavares (NY Islanders) 35 45 (21+24) 3. Stamkos (Tampa Bay) 34 45 (13+32) 4. Josh Bailey (NY Islanders) 35 45 (10+35) 5. Voráček (Philadelphia) 34 42 (8+34) 6. McDavid (Edmonton) 35 41 (13+28) 7. Wheeler (Winnipeg) 36 41 (9+32) 8. Kopitar (Los Angeles) 36 40 (17+23) 9. B. Schenn (St. Louis) 37 40 (17+23) 10. MacKinnon (Colorado) 34 40 (15+25) 32. Pastrňák (Boston) 33 31 (15+16) 124. Hertl (San Jose) 33 21 (9+12) 130. Palát (Tampa Bay) 34 21 (7+14) 177. Sobotka (St. Louis) 37 18 (6+12) 185. Faksa (Dallas) 35 17 (10+7)