Pardubice - Útočník hokejové reprezentace David Kaše věří, že sen o tom, jak s bratrem Ondřejem obléknou společně reprezentační dres, se rozplynul pouze dočasně. Při věku obou hráčů mají sourozenci ještě dostatek času, aby přesvědčili trenéry o svých kvalitách a předsevzetí o společném reprezentačním startu naplnili.

Dvaadvacetiletý Ondřej Kaše má za sebou sezonu v NHL poté, co s Anaheimem neuhrál v prvním kole play off proti San Jose ani jediný zápas. Jenže vedení Ducks si jeho účast na mistrovství světa nepřálo. Zádrhelem je navíc i zlomený prst o rok mladšího Davida, forvarda švédské Mory. "Měli jsme sen si spolu zahrát v nároďáku, ale oba dva jsme mladí a hodně let je před námi. Tak doufám, že v budoucnu ještě nějaká taková šance bude," řekl David Kaše novinářům.

S bratrem po vyřazení Anaheimu už mluvil. "Co já mám zprávy, tak mu účast nedoporučili. Hlavně proto, že měl v sezoně třetí otřes mozku, což je blbý a nepříjemný. To byl asi hlavní důvod. Mrzí ho to, ale nedá se nic dělat," podotkl Kaše.

Zranění prstu utrpěl před týdnem při druhém utkání ve Francii. "Deset minut před koncem jsem si při přesilovce kryl kotouč a ten Francouz mi tam vyslal takovou tu rychlou svižnou sekeru. Bohužel jsem nemohl dohrát a další den na rentgenu jsme zjistili, že mám zlomený ukazováček," připomněl Kaše.

Prognózy jsou zatím hodně nejasné. "Budu ten týden trénovat, pak se to znovu zrentgenuje, nejspíš asi v neděli nebo v pondělí, jestli se to dobře hojí. Pak se případně uvidí. Chtějí mi vymyslet nějakou speciální dlahu, takže se pokusíme udělat vše pro to, aby to šlo. S dlahou se pak uvidí, jestli to půjde, nebo ne, i podle toho, jak se s tím budu cítit," vysvětlil Kaše.

Při narážce na slavný úraz v podobě zlomeného malíčku Jaromíra Jágra, jenž přesto dovedl na MS 2005 ve Vídni tým ke zlatu, se na Kašeho tváři rozzářil úsměv. "Kdybych měl zlomený malíček, byl bych za to rád. Ukazováček je nepříjemný. Uvidíme. Je také důležité, aby to dobře srůstalo. Doufám, že se všechno povede," řekl.

"Budu teprve řešit, kdy mi případně udělají dlahu, ale přál bych si, aby to bylo vyřešené už v neděli nebo nejpozději v pondělí. Aby se vědělo, co a jak bude," uvedl Kaše.

Zrovna zranění prstu, navíc ukazováčku, je komplikací v práci s hokejkou. "Momentálně ji ani nemohu držet, takže se snažím být furt v tempu, trenéři mi dávají po tréninku i nějaké rovinky," uvedl Kaše a připustil, že zlomenina mu ztěžuje i život mimo led. "Je to nepříjemné, ale dá se to. Alespoň procvičuju levou," smál se Kaše.

Jak velký risk by případným hraním těžkých zápasů podstupoval, nedokázal odhadnout. "Zkušenost s tím nemám, ale uvidíme. Cítím šanci ještě zabojovat o MS a nechci to pustit jen tak bez boje. Když nebudu stoprocentní, jsem už rozhodnutý, že to nebudu lámat přes koleno, protože si myslím, že bych ani nemohl pomoci týmu, kdybych nebyl v pořádku a v pohodě," uvedl Kaše.

Mrzet ho zranění musí o to víc, že se dokonce dočkal pochvaly od kouče Josefa Jandače. "Oba zápasy s Francií jsem se cítil parádně. Je to určitě škoda a mrzí to, ale i tohle k tomu sportu patří. Když na vše budu myslet, akorát budu ještě více naštvaný. Beru to pozitivně z toho pohledu, že trenér se mnou pořád počítá, takže tady mohu být nadále s klukama. A když se to nepovede, tak ten týden makání navíc mě nezabije," prohlásil Kaše.