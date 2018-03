New York - Hokejový útočník Ondřej Kaše přispěl ve středečním utkání NHL jedním gólem k výhře Anaheimu 4:0 na ledě Calgary. Kadaňský rodák skóroval po měsíci. V brance poražených nastoupil od třetí třetiny David Rittich, který pustil jeden gól z pěti střel.

Kaše, který v předchozích třináctí zápasech zaznamenal jen dvě asistence, zvýšil v polovině zápasu na 2:0. Český útočník dostal na pravou stranu puk do jízdy, krásně se obtočil kolem obránce Bretta Kulaka a v pádu vstřelil bekhendem svůj osmnáctý gól sezony. Zbývající dvě branky přidali obránce Hampus Lindholm a Francois Beauchemin, který tvrdou ranou zpoza pravého kruhu překonal v 58. minutě Ritticha.

Anaheim byl velmi efektivní, v branku proměnil čtyři ze šestnácti střel. Zbytek obstaral gólman John Gibson, který zneškodnil 29 pokusů a připsal si čtvrtou nulu v sezoně. Kalifornský klub čtvrtou výhrou v řadě poskočil v Západní konferenci do postupové osmičky do play off. Calgary se naopak vyřazovací část vzdaluje a na druhou divokou kartu ztrácí sedm bodů, přičemž mu zbývá odehrát v základní části už jen sedm zápasů.

Výsledky NHL:

Buffalo - Arizona 1:4, Calgary - Anaheim 0:4, St. Louis - Boston 2:1 v prodl., Pittsburgh - Montreal 5:3.