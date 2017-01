New York - Ondřej Kaše zařídil v pátečním utkání NHL gólem v prodloužení výhru hokejistů Anaheimu nad Arizonou 3:2. Jeden gól hostů vstřelil Martin Hanzal. Dvakrát se trefil Michael Frolík, jehož Calgary ale prohrálo 2:4 na ledě Vancouveru. Jaromír Jágr si připsal asistenci u vítězné branky Floridy, která porazila Nashville 2:1.

Kaše skóroval půl minuty před koncem nastaveného času s velkým přispěním brankáře Coyotes Mika Smitha. Ten krátce předtím předvedl dva výborné zákroky, pak si však počínal příliš riskantně s rozehrávkou ve vlastním brankovišti a otálel s pukem na hokejce tak dlouho, až jeho přihrávku zachytil Kaše a pohotově zavěsil. Kojoti tak utrpěli devátou porážku v řadě.

"Viděl jsem, že puk nepřikryl a snažil se ho rozehrát. Nevím, co se pak stalo. Ale najednou jsem měl kotouč na hokejce, tak jsem prostě vystřelil," radoval se jednadvacetiletý Kaše, který si připsal čtvrtý zásah ve své nováčkovské sezoně a třetí z posledních šesti zápasů. "V celém utkání měl takové čtyři dobré šance. Pořád byl u puku," chválil ho kouč Randy Carlyle.

Naopak smutný hrdina prodloužení Smith žehral na smůlu, která se teď jeho týmu lepí na paty. "Trochu jsem to se snahou něco vytvořit přehnal. Ale měl jsem nalomenou hokejku a nepovedlo se mi puk zahrát s dostatečnou razancí. Takhle je to teď bohužel se vším," litoval.

Hokejisté Vancouveru triumfem nad Calgary prodloužili vítěznou sérii na šest zápasů. Frolík sice už ve druhé minutě otevřel skóre večera, domácí ale ještě do úvodní přestávky otočili na 2:1 a postupně odskočili až do vedení 4:1. Český útočník pak druhou trefou v zápase a celkově devátou v sezoně dorážkou při přesilové hře v předposlední minutě pouze zmírnil porážku Flames.

Frolík byl vyhlášen třetí hvězdou utkání, hlavním hrdinou byl ale domácí gólman Ryan Miller, který předvedl heroický výkon a připsal si 44 zákroků. Jeho protějšek Brian Elliott na druhé straně čelil pouhým třinácti střelám, přesto čtyřikrát inkasoval. Dvěma góly a jednou asistencí se v dresu Canucks blýskl finský útočník Markus Granlund.

Florida si proti Nashvillu připsala premiérovou výhru v novém roce a teprve druhou z posledních sedmi zápasů. Rozhodl o ní v 51. minutě Jonathan Marchessault, který po souhře s Jágrem a Vincentem Trocheckem v útočném pásmu překvapil brankáře Juuse Sarose lehkou střelou od mantinelu.

"Byl to hrozný gól. Ale čím víc střílíte na branku, tím máte větší šanci, že skórujete. Věděli jsme, že toho jejich gólman v sezoně zatím moc neodchytal, tak jsme to párkrát zkusili. Já měl štěstí, ale pro nás to byl nesmírně důležitý gól a získali jsme důležité dva body," konstatoval Marchessault.

Jágr díky němu zaznamenal asistenci v utkání, které Panteři nazvali "Večerem Jaromíra Jágra" na počest jeho nedávných historických milníků. Prvních deset tisíc fanoušků obdrželo tričko s Jágrovými motivy, během zápasu se na kostce nad ledem promítaly nejlepší okamžiky z kariéry českého veterána, kterého diváci několikrát ocenili bouřlivým potleskem.

Zápas začal minutou ticha za oběti tragických událostí na nedalekém letišti ve Fort Lauderdale, kde v pátek odpoledne útočník zastřelil pět lidí a několik dalších zranil. "Naše myšlenky a modlitby jsou s rodinami, které celá událost zasáhla. Všechno ostatní vypadá nyní nepodstatně," uvedl na začátku pozápasové tiskové konference domácí kouč Tom Rowe.

Ten musel na poslední chvíli před utkáním měnit plány ohledně startujícího gólmana. Brankář číslo jedna Roberto Luongo totiž kvůli zranění zůstal v úvodu zápasu pouze v šatně a do branky naskočil James Reimer. Luongo se poté objevil na střídačce, ale po chvíli opět zmizel v kabině a role náhradního gólmana se tak v nouzi ujal zaměstnanec obchodního oddělení Panterů Bobby Segin, který před třemi roky chytal na univerzitě.

Reimer nicméně podal více než spolehlivý výkon a pochytal 28 z 29 střel. Nestačil pouze na přečíslení dva na jednoho, z něhož Craig Smith ve 46. minutě vyrovnal na 1:1. "Nebylo snadné jít takhle narychlo do akce, ale aspoň člověk nemá čas být nervózní," smál se Reimer. "Celý tým dnes myslím podal fenomenální výkon. Celý zápas jsme byli lepší," dodal Reimer.

Jedna povedená třetina stačila hokejistům Toronta k vítězství 4:2 na ledě New Jersey. Maple Leafs vyhráli úvodní dějství 4:0 díky čtyřem gólům v rozmezí necelých šesti minut, domácí dokázali snížit až dvěma brankami v závěru třetí třetiny. V ní hosté ani jednou nevystřelili na branku a celkově prohráli na střely 14:32.

V sestavě Devils chyběl poprvé po téměř pěti letech kapitán Andy Greene. Čtyřiatřicetiletý obránce utrpěl v úterním utkání proti Carolině zranění v horní části těla a skončila jeho série 350 startů v základní části, jež začala 6. března 2012.

Statistika NHL:

Florida - Nashville 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Branky: 3. McKegg, 51. Marchessault (Jágr) - 46. C. Smith. Střely na branku: 34:29. Diváci: 14.003. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault, 2. Reimer, 3. McKegg (všichni Florida).

New Jersey - Toronto 2:4 (0:4, 0:0, 2:0)

Branky: 57. Parenteau, 58. Merrill - 10. Kadri, 14. Brown, 15. Matthews, 16. Bozak. Střely na branku: 32:14. Diváci: 15.233. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Kadri, 3. Bozak (všichni Toronto).

Anaheim - Arizona 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 7. Cramarossa, 37. Wagner, 65. Kaše - 22. Hanzal, 44. Ekman-Larsson. Střely na branku: 35:23. Diváci: 15.415. Hvězdy zápasu: 1. Kaše, 2. Fowler, 3. Cramarossa (všichni Anaheim).

Colorado - NY Islanders 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky: 7. Landeskog, 65. MacKinnon - 38. Boychuk. Střely na branku: 39:36. Diváci: 14.788. Hvězdy zápasu: 1. Pickard, 2. Landeskog (oba Colorado), 3. Greiss (Islanders).

Vancouver - Calgary 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

Branky: 40. a 44. Markus Granlund, 11. Chaput, 14. Eriksson - 2. a 59. Frolík. Střely na branku: 13:46. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Miller, 2. Granlund (oba Vancouver), 3. Frolík (Calgary).

Chicago - Carolina 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 13. Toews, 34. Panarin - 40. Rask. Střely na branku: 24:40. Diváci: 21.822. Hvězdy zápasu: 1. Darling, 2. Toews, 3. Panarin (všichni Chicago).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Montreal 39 24 6 9 119:90 54 2. Ottawa 37 20 4 13 94:98 44 3. Toronto 38 18 8 12 117:111 44 4. Boston 41 20 4 17 98:101 44 5. Tampa Bay 40 19 4 17 114:117 42 6. Florida 40 17 8 15 95:109 42 7. Detroit 39 17 5 17 97:109 39 8. Buffalo 38 14 9 15 85:106 37

Metropolitní divize:

1. Columbus 37 27 4 6 126:79 58 2. Pittsburgh 38 25 5 8 133:107 55 3. NY Rangers 41 27 1 13 141:103 55 4. Washington 38 24 5 9 110:83 53 5. Philadelphia 40 20 5 15 118:125 45 6. Carolina 39 17 7 15 100:105 41 7. New Jersey 40 16 7 17 94:119 39 8. NY Islanders 37 15 7 15 105:115 37

Západní konference:

Centrální divize:

1. Chicago 42 25 5 12 115:102 55 2. Minnesota 37 24 4 9 118:80 52 3. St. Louis 39 20 5 14 110:115 45 4. Nashville 39 17 7 15 110:105 41 5. Winnipeg 41 19 3 19 113:122 41 6. Dallas 39 16 8 15 100:117 40 7. Colorado 39 13 1 25 79:130 27

Pacifická divize:

1. Anaheim 41 21 8 12 112:111 50 2. San Jose 39 23 2 14 99:87 48 3. Edmonton 40 20 7 13 115:107 47 4. Calgary 41 21 2 18 111:116 44 5. Vancouver 41 20 3 18 104:118 43 6. Los Angeles 39 19 4 16 94:96 42 7. Arizona 39 11 6 22 84:127 28

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 40 45 (14+31) 2. Malkin (Pittsburgh) 38 43 (16+27) 3. Crosby (Pittsburgh) 32 42 (26+16) 4. Tarasenko (St. Louis) 39 42 (19+23) 5. P. Kane (Chicago) 42 41 (12+29) 6. Panarin (Chicago) 42 40 (16+24) 7. Seguin (Dallas) 39 39 (14+25) 8. Atkinson (Columbus) 37 38 (18+20) 9. Kučerov (Tampa Bay) 33 38 (15+23) 10. Kessel (Pittsburgh) 38 38 (12+26) 12. Voráček (Philadelphia) 40 37 (13+24) 57. Pastrňák (Boston) 34 27 (19+8) 80. Krejčí (Boston) 41 25 (9+16) 81. Jágr (Florida) 40 25 (7+18) 93. Vrbata (Arizona) 39 24 (9+15)

Střelci:

1. Crosby (Pittsburgh) 26 branek, 2. Matthews (Toronto), Carter (Los Angeles), Laine (Winnipeg) všichni 21, 5. Pastrňák (Boston), Tarasenko (St. Louis) oba 19, 7. Anisimov (Chicago), Atkinson (Columbus), Ovečkin (Washington), Pacioretty (Montreal) všichni 18.