New York - Ondřej Kaše vstřelil v NHL podruhé za sebou vítězný gól. Český útočník strhl v 57. minutě dvacátým zásahem v sezoně vedení na stranu Anaheimu, který poté přidal ještě jeden gól a vyhrál nad Minnesotou 3:1. Dvoubodový zisk posunul kalifornský klub do play off. Filip Chlapík si připsal ve středečním programu soutěže asistenci u rozdílové branky Ottawy, která uspěla na ledě Buffala 4:2.

Kaše rozhodl v minulém utkání o výhře nad Coloradem gólem v prodloužení a také tentokrát udeřil v závěru za nerozhodného stavu. Dvaadvacetiletý rodák z Kadaně se prosadil pohotovou dorážkou a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Lepším byl jen brankář Ryan Miller, který kryl 26 střel. Inkasoval sice v úvodu druhé třetiny jako první, ale Anaheim otočil skóre trefami Nicka Ritchieho, Kašeho a Andrew Cogliana.

Chlapík vstřelil před dvěma týdny premiérový gól v NHL a v následujících pěti utkání nebodoval až do zápasu v Buffalu. Český útočník clonil před brankou a střelu Christiana Wolanina od modré zkoušel procpat za záda Chada Johnsona, který jeho pokus odrazil před sebe. Puk si našel Ryan Dzingel a zvýšil náskok Ottawy na začátku druhé třetiny na 3:1. Chlapík má nyní na svém kontě gól a tři přihrávky v 18 zápasech.

Buffalo skončí poslední potřetí za uplynulých pět sezon a má největší šanci, že získá právo první volby v letošním draftu.

Pořádně si zavařili hokejisté St. Louis, kteří doma podlehli Chicagu 3:4 a postup do play off už nemají ve svých rukou. Blues vedli ještě v polovině zápasu 3:1, ale hosté i díky dvěma gólům obránců zápas otočili. Obrat završil trefou necelých devět sekund před koncem Duncan Keith. Oba čeští útočníci v sestavě poražených Dmitrij Jaškin a Vladimír Sobotka si připsali do statistiky +/- dva záporné body.

St. Louis ztrácí na Colorado, které drží v Západní konferenci druhou divokou kartu, bod. Oběma týmům zbývá odehrát do konce základní části dvě utkání.

NHL:

Buffalo - Ottawa 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Branky: 1. O'Reilly, 37. Okposo - 3. McCormick, 7. Duchene, 24. Dzingel (Chlapík), 60. Burrows. Střely na branku: 34:32. Diváci: 18.919. Hvězdy zápasu: 1. Dzingel, 2. Duchene (oba Ottawa), 3. Okposo (Buffalo).

St. Louis - Chicago 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Branky: 5. Bortuzzo, 21. B. Schenn, 26. Tarasenko - 9. Martinsen, 31. Hillman, 49. DeBrincat, 60. Keith. Střely na branku: 34:26. Diváci: 18.935. Hvězdy zápasu: 1. Keith (Chicago), 2. Tarasenko, 3. B. Schenn (oba St. Louis).

Anaheim - Minnesota 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky: 33. N. Ritchie, 57. O. Kaše, 58. Cogliano - 27. Dumba. Střely na branku: 30:27. Diváci: 17.495. Hvězdy zápasu: 1. R. Miller, 2. O. Kaše, 3. Manson (všichni Anaheim).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Boston 79 49 12 18 261:205 110 2. x-Tampa Bay 80 53 4 23 287:228 110 3. x-Toronto 80 48 7 25 272:228 103 4. Florida 79 41 8 30 237:239 90 5. Detroit 80 30 12 38 211:247 72 6. Montreal 80 28 13 39 203:257 69 7. Ottawa 80 28 11 41 219:282 67 8. Buffalo 80 25 12 43 191:269 62

Metropolitní divize:

1. y-Washington 80 48 7 25 251:232 103 2. x-Pittsburgh 80 45 6 29 263:246 96 3. Columbus 80 45 6 29 236:221 96 4. New Jersey 80 43 9 28 243:238 95 5. Philadelphia 80 40 14 26 242:240 94 6. Carolina 80 35 11 34 222:250 81 7. NY Rangers 80 34 9 37 230:261 77 8. NY Islanders 80 33 10 37 258:292 76

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Nashville 80 51 11 18 259:206 113 2. x-Winnipeg 80 50 10 20 271:216 110 3. x-Minnesota 80 44 10 26 243:224 98 4. Colorado 80 42 9 29 250:231 93 5. St. Louis 80 43 6 31 220:216 92 6. Dallas 80 41 8 31 228:218 90 7. Chicago 80 33 10 37 227:248 76

Pacifická divize:

1. y-Vegas 80 51 7 22 268:217 109 2. x-San Jose 80 44 10 26 245:221 98 3. x-Anaheim 80 42 13 25 227:213 97 4. x-Los Angeles 80 44 8 28 232:195 96 5. Calgary 80 36 10 34 210:245 82 6. Edmonton 80 34 6 40 227:258 74 7. Vancouver 80 30 10 40 212:258 70 8. Arizona 80 29 11 40 205:249 69

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jistotu prvenství v divizi.