New York - Český útočník Ondřej Kaše se v pondělním utkání NHL podílel jednou přihrávkou na výhře hokejistů Anaheimu 3:2 v Torontu. Bod za asistenci zaznamenal také šestý nejproduktivnější hráč ligy Jakub Voráček, jehož Philadelphia prohrála s Nashvillem 1:2 po samostatných nájezdech.

Kaše se výraznou měrou zasloužil o gól na 2:1. Ve 42. minutě vybojoval puk v útočném pásmu, se střeleckým pokusem sice neuspěl, kotouč ale vzápětí získal zpět a přihrávkou zpoza branky vybídl ke skórování Nicka Ritchieho.

Domácí pak v 52. minutě vyrovnali, za dalších 86 sekund ale vrátil hostům vedení v přesilové hře Cam Fowler a náskok Kačeři udrželi až do konce.

Trenér Anaheimu Randy Carlyle se tak dočkal vítězství při prvním návratu do Air Canada Center od 5. ledna 2015, kdy byl odvolán z pozice kouče Maple Leafs. "Myslím, že lidé tomu přikládají větší význam, než jaký to ve skutečnosti má. Ano, je hezké tady vyhrát, ale víc než já potřeboval vítězství hlavně náš tým," prohlásil šedesátiletý kouč, který vedl Toronto tři roky.

Třiatřiceti zákroky se o úspěch zasloužil brankář John Gibson a předčil tak bývalého parťáka z Anaheimu Frederika Andersena, jenž teprve podruhé z posledních 13 zápasů inkasoval více než dva góly. "Věděli jsme, že musíme podat opravdu dobrý výkon, abychom tady uspěli. Moc jsem toužil po tom mužstvu pomoct a povedlo se," radoval se Gibson.

Kouč Toronta Mike Babcock si stěžoval na chabou disciplínu. Při rozhodujícím gólu totiž hosté za pouhé tři sekundy využili přesilovou hru, kterou zavinil zbytečným vyloučením za hrubost útočník Zach Hyman. "Je těžké se udržet, když vás někdo trefí do hlavy. Vaše první reakce je vrátit mu to. Ale musím být chytřejší, to vyloučení přišlo v nepravou chvíli," uznal Hyman.

Philadelphia vedla nad Nashvillem od 11. minuty, když se po Voráčkově přihrávce prosadil tvrdou ranou obránce Andrew MacDonald. Víckrát ale Flyers na vynikajícího Pekku Rinneho v brance Nashvillu vyzrát nedokázali. Za hosty vyrovnal v 53. minutě Filip Forsberg a v první sérii penaltového rozstřelu rozhodl o jejich výhře obránce Ryan Ellis.

Rinne pochytal 31 střel a zneškodnil všechny tři nájezdy, při posledním pokusu na něho nevyzrál ani Voráček. Český útočník si sice finského gólmana položil, puk mu ale sjel z čepele a následná střela z úhlu už skončila jen na boční konstrukci branky.

"Při tom posledním nájezdu jsem měl štěstí. Oblafl mě, už jsem se tam jen plácal, ale on to naštěstí nedal. Chtěl bych říct, že jsem to chytil, ve skutečnosti soupeř minul. Ale klidně to takhle může být každý den," smál se Rinne.

Jeho tým poprvé v sezoně vyhrál zápas, který skončil po 60 minutách nerozhodně. Predators předtím prohráli dvakrát v prodloužení a třikrát neuspěli v nájezdech. "Rinne je důvod, proč jsme dnes uspěli. Podržel nás hlavně v první třetině, která se nám opravdu nepovedla. Nebýt jeho, mohlo to být klidně 2:0 nebo 3:0 pro domácí," ocenil brankáře útočník Ryan Johansen.

Také v dalších dvou zápasech se radovali z výhry hosté. Calgary zvítězilo 4:2 na ledě Arizony, Edmonton uspěl 3:2 v prodloužení v St. Louis. Pátý pondělní duel mezi Carolinou a Detroitem byl kvůli technickým problémům s chladicím zařízením v hale Hurricanes odložen.

NHL:

Philadelphia - Nashville 1:2 po sam. nájezdech (1:0, 0:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 11. MacDonald (Voráček) - 52. Forsberg, rozh. nájezd Ellis. Střely na branku: 32:31. Diváci: 19.660. Hvězdy zápasu: 1. Ellis, 2. Rinne (oba Nashville), 3. Mason (Philadelphia).

Arizona - Calgary 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Branky: 6. Dvorak, 50. White - 29. Backlund, 41. Brouwer, 53. Versteeg, 60. Brodie. Střely na branku: 27:28. Diváci: 12.192. Hvězdy zápasu: 1. Elliott (Calgary), 2. Dvorak (Arizona), 3. Backlund (Calgary).

St. Louis - Edmonton 2:3 v prodl. (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 5. Brodziak, 13. Tarasenko - 12. Pitlick, 46. Maroon, 63. Nugent-Hopkins. Střely na branku: 27:35. Diváci: 19.357. Hvězdy zápasu: 1. Nugent-Hopkins, 2. Draisaitl (oba Edmonton), 3. Brodziak (St. Louis).

Toronto - Anaheim 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Branky: 28. Matthews, 52. Kadri - 39. Getzlaf, 42. Ritchie (Kaše), 54. Fowler. Střely na branku: 35:28. Diváci: 18.861. Hvězdy zápasu: 1. Fowler, 2. Gibson (oba Anaheim), 3. Matthews (Toronto).

Utkání Carolina - Detroit bylo odloženo.