Jihlava - Nový trenér fotbalisté Karviné Lubomír Vlk, který nahradil dva dny před záchranářský duelem v Jihlavě Josefa Muchu, si nechal v rukávu trumf jménem Jan Kalabiška. Vytáhl jej podle předem vymyšleného scénáře až na závěrečnou půlhodinu zápasu. S představou, že Kalabiška po svém příchodu na trávník rozhodne o výsledku. Tah vyšel dokonale.

"Trenér mi vysvětlil, proč mě nedává do základní sestavy. Řekl mi, že přijdu až budou obránci soupeře unaveni. A já dám gól. První poločas byl o bránění, které mi tolik nejde. Byl to super taktický záměr trenéra. Jsem rád, že se záměr podařil a Karviné jsme udrželi ligu," pochvaloval si cennou výhru hlavní hrdina dnešního duelu.

Překvapivá změna trenéra dva dny před posledním zápasem vedení karvinského klubu rovněž vyšla. "Dala nám ten správný impulz, který jsme potřebovali. Změnila se i naše taktika. Trochu jsme zalezli do obrany a nacvičili nové standardní situace. Celý systém se nedá změnit za dva dny. Ale udělali jsme drobné změny, které viděl trenér z tribuny. Dobře nám vysvětlil taktické pokyny, které jsme dokonale plnili," tvrdil Kalabiška, který vyslovil pochvalu i trenéru Muchovi.

"Patří mu také velký dík. Za to, jak nás připravil na polovinu sezony. I pro něj jsme chtěli dnešní zápas dotáhnout k vítězství," dodal Kalabiška, který po pěti minutách pobytu na trávníku splnil svou roli. Ve středu hřiště založil akci přes Letiče po levé straně.

"Nabíhal jsem na přední tyčku. Ještě jsem v duchu Letičovi trochu nadával, že to tam nekopl a centr přetáhl. Wágner mi ale míč krásně vrátil do kroku a už jsem to jen šajtlí zblízka uklidil do sítě," popsal Kalabiška rozhodující okamžik zápasu.

Po remíze s Ostravou v minulém kole ale prožívali všichni fotbalisté Karviné před zápasem o ligové přežití stres. "Byl to nepříjemný týden se takto připravovat na utkání o všechno. Nepřál bych nikomu něco podobného zažít. Museli jsme se od tohoto tlaku oprostit. Dlouho jsme nevyhráli, před zápasem jsem si proto říkal, že už bychom měli sérii zlomit. Nebyla lepší příležitost než dnes," popsal Kalabiška svoje pocity.

Pošramocenou psychiku pomohlo i připomenutí úspěšné karvinské bilance ve vzájemných zápasech. Jihlava všechny prohrála. "Nevím,jestli je to náhoda. Věděli jsme, že se nám proti Jihlavě daří. Od začátku zápasu jsme si věřili a tak to také dopadlo," dodal Kalabiška, který se těšil na cestu domů.

"Po této výhře bude cesta domů výborná. Doufám, že nás čeká i dlouhá noc, kterou si náležitě užijeme," nastínil střelec důležitého gólu svoje očekávání po úspěšné záchraně první ligy.