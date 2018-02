Karviná - Karviná deklasovala v 18. kole fotbalové ligy Zlín 4:0 a v jarní části soutěže je pod trenérem Josefem Muchou zatím stoprocentní. Domácím vystřílel třetí výhru v řadě bez obdržené branky dvěma góly Tomáš Wágner. Karviná po listopadovém odvolání Jozefa Webera počtvrté z posledních pěti kol vyhrála a mílovými kroky se vzdaluje sestupovým pozicím.

Přestože Karvinští museli oželet vykartovaného Šislera, ani na jednu z nových posil získaných v posledním přestupovém týdnu Voltra a Šuleka se ještě nedostalo. Fotbalisté se v desetistupňovém mrazu rozehřívali pomaleji. Hosté sice zprvu působili aktivněji, ale vyjma zblokované Holzerovy rány se k ničemu nedostali.

Zajímavé věcí se začaly dít až po úvodní půlhodině. Zlínský Matejov pomohl v 32. minutě pronikajícímu Janečkovi rukou k zemi a Budínský pálil z penalty nekompromisně pod břevno. Nejlepší karvinský střelec vsítil svůj šestý gól.

Domácí po vedoucí brance převzali iniciativu. Budínský se v 37. minutě dostal za záda zlínské obrany, ale na jeho přízemní ránu Dostál tentokrát dosáhl. O minutu později už ale bylo všechno jinak: Panák po rychlém kontru vysunul středem hřiště Wágnera, který sám před brankářem z první poslal balon podruhé za Dostálova záda.

Zlínský trenér Páník poslal do druhé půle na hřiště Mehanoviče, ale rychlý třetí gól zlínskou strategii roztrhal na cáry. Rozhodující knokaut Karviná zasadila hostům hned v začátku druhého poločasu. Budínský poslal trestný kop přesně na malé vápno na hlavu Janečky, který potřetí napnul síť. Na tři góly během sedmnácti minut už hosté nenalezli odpověď.

Karviná dohrávala ve velké pohodě. Dostál stačil v 65. minutě zlikvidovat další nepříjemný pokus Budínského, ale v 74. minutě po další standardní situaci už jen přihlížel, jak Wágner hlavou lízl zblízka do sítě Eismannův centr.

Moravané dopili kalich hořkosti až do dna. Jejich prohru nezmírnil ani Mehanovič, který v závěru z velké příležitosti netrefil bránu.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Mucha (trenér Karviné): "Myslím, že jsem utkání zvládli a zaslouženě vyhráli. Až tak se nám nepodařil vstup do utkání. Zlín hrál dlouhé nákopy na sprintující hráče, ale zvládli jsme to. Postupem času jsme se do zápasu dostali, začaly nám jít kombinace a postupně jsme přebrali iniciativu. Uklidnil nás první gól, a když se nám vydařil vstup do druhého poločasu, získali jsme sebevědomí. Hráči se uklidnili při kombinaci a druhý poločas už jsme byli až na desetiminutový útlum lepší. S výkonem celého mužstva jsem spokojený."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "Do gólu jsme ještě Karviné celkem sekundovali, pak už bylo všechno špatně. Nebyli jsme u odražených balonů, my jsme si přijeli jen zahrát fotbal a to na bojovnou Karvinou nestačilo. Tři góly jsme dostali ze standardek. Není o čem vůbec mluvit, neobhajitelné ze strany hráčů. Bázlivé výkony, čtyři pět výkonů úplně tragických. Musíme se rychle vzpamatovat, abychom nesplakali nad výdělkem."

Karviná - Zlín 4:0 (2:0)

Branky: 32. Budínský z pen., 38. Wágner, 49. Janečka, 74. Wágner. Rozhodčí: Machálek - Mokrusch, Pospíšil. ŽK: Kalabiška - Hronek. Diváci: 2245.

Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Janečka (84. Weber), Panák - Štepanovský (80. Letič), Budínský, Kalabiška (63. Voltr) - Wágner. Trenér: Mucha.

Zlín: Dostál - Kopečný (46. Mehanovič), Hnaníček, Gajič, Matejov - Hronek (71. Železník), Jiráček - Ekpai, Traoré, Holzer - Vukadinovič (81. Džafič). Trenér: Páník.