Jihlava - Fotbalisté Karviné vyhráli ve 20. kole první ligy v Jihlavě 4:2 a na jaře ještě neprohráli. O výhře hostů rozhodli Lukáš Budínský, Pavel Eismann, Filip Panák a Marek Janečka, za domácí se trefili Petr Hronek s Pavlem Dvořákem. Slezanům tak patří šesté místo v tabulce, Vysočina naopak nedokázala využít zaváhání konkurenta v boji o záchranu Hradce Králové a je stále předposlední.

Karviná měla od začátku navrch a už v páté minutě ji mohl poslat do vedení Panák, ale jeho střelu gólman Hanuš vyrazil a dorážka Wágnera skončila nad brankou. Jihlava zahrozila o chvíli později, ale Hronek proti Laštůvkovi neuspěl, zatímco Rabušic mířil jen do tyče.

Poprvé se skóre měnilo po chybě stopera Krejčího, kterou potrestal hostující Budínský. Na rozdíl dvou branek zvýšil v 36. minutě Eismann a odstartoval hektickou desetiminutovky, během které padly celkem čtyři góly. Vzápětí totiž snížil Hronek, ale třetí gól Karviné přidal Panák. Poslední slovo v úvodní půli patřilo domácím na 2:3 upravil Dvořák.

První vážnější šanci druhého poločasu měli domácí, ale mohl srovnat střídající Zoubele, ale Laštůvka si s jeho hlavičkou poradil. V 68. minutě tak přišlo definitivní rozhodnutí, když si míč ve vzduch našel Janečka. Karviná tak prodloužila ligovou neporazitelnost na šest kol.

Jihlava tak nevyužila zaváhání Hradce, který prohrál 0:1 na půdě poslední Příbrami. Od ní dělí patnáctou Vysočinu čtyři body, zatímco na východočeský celek, jemuž patří poslední místo zajišťující udržení ztrácí Jihlava jediný bod.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Jihlavy): "Dneska jsme hráli velmi špatně v defenzivní činnosti. Dostat tři góly v prvních 45 minutách je špatně a soupeře jsme tím posadili na koně. Soupeř nás předčil v důrazu. Druhou půli jsme si představoval, že bude jiná, že nás to nakopne. Kromě poslední šance Rabušice jsme si nevytvořili nic výrazného. Prohrávali jsme souboje ve středu pole a nemohli se dostat do hry. První gól jsme jim nabídli špatnou rozehrávkou Jirkou Krejčím. Pak špatné postavení Mišůna a celkově naše defenzivní činnost v první půli byla špatná. My jsme věděli, že musíme zvládat domácí zápasy. Bohužel dnes se to nepovedlo. Citelně nám chybí Urblík ve středu pole. Vypadl Rosa, Kryštůfek. Každý mančaft má zdravotní problémy, ale musíme se s tím nějak vyrovnat."

Jozef Weber (trenér Karviné): "Vydechli jsme si. Pro nás jsou tyto tři body neskutečně důležité v boji o záchranu. Naši hru uklidnila až první branka. Přidali jsme další gól a pak to nabralo podobný průběh jako v Hradci. Nechali jsme udělat Jihlavu tlak, který korunovala gólem. Na druhou půli jsme si to více připravili v hlavách. Zápas rozhodla čtvrtá branka. Jsme nováček, pořád se učíme. Čím více těch bodů bude, tím více budeme klidnější. Každý bod v této fázi soutěže je pro nás velmi důležitý. V řešení jednotlivých situací je vidět, že ti hráči rostou. V některých fázích je vidět, že si naši hráči věří."

Vysočina Jihlava - MFK Karviná 2:4 (2:3)

Branka: 37. Hronek, 45.+2 Dvořák - 14. Budínský, 36. Eismann, 39. Panák, 68. Janečka. Rozhodčí: Franěk - Myška, Arnošt. ŽK: Hošek (Karviná). Diváci: 2501.

Jihlava: Hanuš - Tlustý, Krejčí, Mišůn, Vaculík - Ikaunieks, Hronek (73. Popovič), Štěpánek, Batioja (46. Zoubele) - Dvořák, Rabušic. Trenér: Bílek.

Karviná: Laštůvka - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Kalabiška (72. Puchel), Janečka, Panák (90.+1 Jovanovič), Šisler, Budínský - Wágner (84. Weber). Trenér: Weber.