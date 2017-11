Karviná - Fotbalisté Karviné hned v prvním utkání po odvolání kouče Jozefa Webera urvali v boji o záchranu důležité vítězství 2:1 nad Jabloncem. Byť Severočeši po gólu Stanislava Tecla vedli, domácí ve druhé půli otočili skóre trefami Filipa Panáka a Jana Kalabišky. Sportovní ředitel Lubomír Vlk tak zažil vítěznou premiéru na lavičce.

Vlk udělal v základní sestavě dvě změny v obranné čtveřici a do brány místo Berkovce poslal druhého gólmana Le Gianga, při kterém už ve 12. minutě stáli všichni svatí. Teclova rána mu po rychlém jabloneckém kontru mezi nohami prošla za záda, ale z brankové čáry ji vykopl Štepanovský.

Karviná v úvodní pasáži zápasu působila aktivněji a tvořila hru. Vyneslo ji to pár náznaků šancí a po Hoškově lobu se musel pořádně protáhnout i gólman Valeš. V závěrečné čtvrthodině prvního poločasu ovšem stále víc vysunovali útočná tykadla Severočeši. Po trestném kopu z levé strany a Jovovičově hlavičce byl Le Giang znovu překonán, tenotkrát ho na lajně ale spasil Janečka.

Hosté se ujali vedení v 37. minutě, kdy po karvinském rohu bleskově přenesli hru na druhou stranu, Masopust v situaci dva na dva přistrčil ve vápně balon Teclovi, který proti osamocenému gólmanovi nezaváhal. Jablonecký útočník si připsal osmý gól v sezoně a v pořadí střelců mu patří druhé místo za devítibrankovým Krmenčíkem z Plzně.

Druhý gól na cestu do šaten mohl z dalšího brejku přidat Mihálik, ale jeho křížný pokus pár decimetrů postrádal. Místo dvougólového náskoku Jablonce však bylo rychle po přestávce vyrovnáno. Panák se totiž uvnitř vápna bezvadně opřel do odraženého balonu a na jeho křižný volej Valeš nedosáhl.

Vyrovnané utkání mohli po hodině znovu strhnout na svou stranu Severočeši. A to hned dvakrát během jediné minuty, ale Le Giang po perfektním Teclově uvolnění chytil šanci Jovoviče a po rohu pak ještě vyloženější příležitost Mihálika, který svůj volej cílil přesně pod břevno.

I když domácí snaha vypadala bezzubě, přinesla nečekané rozuzlení. V 77. minutě se krásně z otočky z hranice velkého vápna trefil přímo do šibenice Kalabiška. Tři minuty před koncem mohl definitivně ze sóla rozhodnout Budínský, ale Valeše nepřekonal.

Karviná se tak pod vedením nového trenéra dočkala prvního vítězství po čtyřech porážkách za sebou a opustila sestupové pásmo, od kterého ji dělí dva body. Sedmý Jablonec naopak prodloužil trápení na hřištích soupeřů, kde vyhrál jediné z posledních sedmi utkání.

Hlasy po utkání:

Lubomír Vlk (trenér Karviné): "Strašně důležité vítězství. Byli jsme v těžké situaci, nerodilo se to snadno. Po dlouhé době jsme otočili nepříznivý výsledek. Kluci šli velkým morálem za vítězstvím a byli odměněni. Hodně nám pomohly dva zákroky Le Gianga za stavu 1:1. "

Zdeněk Klucký (trenér Jablonce): "Měli jsme zápas dobře rozehraný. Podařilo se nám vstřelit branku. Po poločase jsme se připravili, že do nás soupeř půjde, to se potvrdilo. Ve druhé půli jsme přestali být aktivní směrem dopředu. Kolem šedesáté minuty se zápas lámal, my jsme si tam vytvořili dvě obrovské šance, ale brankář obě chytil. Bohužel soupeř nám ve druhé půli vstřelil dvě branky."

MFK Karviná - FK Jablonec 2:1 (0:1)

Branky: 53. Panák, 77. Kalabiška - 36. Tecl. Rozhodčí: Nenadál - Koval, Flimmel. ŽK: Wágner, Šisler - Kubista, Tecl, Trávník. Diváci: 3125.

Sestavy:

Karviná: Le Giang - Štepanovský (71. Letič), Janečka, Hošek, Eismann - Budínský (90. Lingr), Šisler - Moravec, Panák, Kalabiška - Wágner (63. Ramirez). Trenér: Vlk.

Jablonec: Valeš - Holeš, Pernica, Hübschman, Hanousek - Masopust (72. Doležal), Kubista, Trávník (84. Považanec), Jovovič - Mihálik, Tecl. Trenér: Klucký.