Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi vstoupili do jarní části první ligy domácí porážkou 0:1 s Karvinou. V duelu 17. kola sice byli doma aktivnějším týmem, ale nepřekonali dobře chytajícího brankáře Patrika Le Gianga. Naopak v nastavení neuhlídali svého bývalého hráče Tomáše Wágnera, který zařídil hostům důležitou výhru. Karviná tak i ve čtvrtém vzájemném utkání bodovala, když dosud měla zvenku v sezoně jediný bod, zatímco Boleslav doma vyhrála jen dva z posledních 10 domácích zápasů a prohrála už počtvrté za sebou.

Mladá Boleslav přes zimu překopala zejména defenzivu v čele s brankářem Šedou, ovšem Karviná ji příliš neprověřila. Většinu zápasu se totiž spíše bránila a sama se do zakončení dostávala ojediněle.

To brankář hostů Le Giang měl výrazně více práce a držel naděje svého týmu na bodový zisk. Nejprve vyrazil hlavičku Mareše, následně střelu Mebrahtua z otočky a zazářil zejména po půlhodině hry, kdy v rychlém sledu po sobě zastavil Přikrylovu střelu k tyči a Takácsovu hlavičku. Takács pak v další velké šanci netrefil ideálně míč a minul branku.

Krátce po změně stran si k přímému kopu z 35 metrů stoupil Mareš, tvrdou střelou přes zeď zamířil dobře do dolního rohu branky, ale míč opět nepustil do branky dobrým zásahem Le Giang, který si poradil i s únikem Přikryla a jeho střelou z úhlu.

Teprve v 53. minutě zahrozil i na druhé straně Wágner, ale z úhlu nepropálil Šedu.

Nadále však byli nebezpečnější domácí, kteří ale se trápili s koncovkou. Jako Přikryl, který na přední tyči hlavou minul branku. A stejně dopadl i střídající Ladra, který byl po brejku sám před gólmanem, ale mezi tři tyče nezamířil.

Karviná pak už domácím nic nedovolila a hlídala si bod. V poslední minutě se ale dostala k přímému kopu, centr dolétl do malého vápna k Wágnerovi, který zblízka hlavou rozhodl.

Hlasy po utkání:

Dušan Uhrin (trenér M. Boleslavi): "Pro nás je to smolné utkání. Dostali jsme gól v nastavení po druhé šanci soupeře. Standardce podle mě nepředcházel náš faul. Možná to bylo i z ofsajdu. Takže jsem hrubě nespokojený s verdiktem rozhodčího. Byla tam i penalta na Hubínka. Jsem nespokojený ale i s tím, co jsme předváděli na hřišti. Zbytečně jsme ztráceli míče. Měli jsme však dostatek šancí na to, abychom utkání rozhodli. Byli jsme ale málo důrazní ve vápně. Místo toho si necháme dát gól v nastavení. Jsme v pásmu, kde bojujeme s týmy na konci tabulky, musíme zachovat klid, protože předvedená hra nebyla špatná.

Josef Mucha (trenér Karviné): "Těžké utkání se šťastným koncem pro nás. Začali jsme dobře, ale od 30. minuty byla Boleslav lepší v kombinaci. Podržel nás brankář, který předvedl parádní výkon. Dvakrát tam čaroval na čáře. V tomto utkání to byl náš nejlepší hráč. Boleslav si vytvářela šance, ale nevyužila je. Posledních 20 minut jsme už měli navrch v kombinaci my, byli jsme trpěliví a nakonec se k nám přiklonilo štěstí při standardce, kterou Budínský skvěle kopnul. Jsou to velmi důležité body, které nás snad nakopnou do dalších bojů. Ale čeká nás ještě 13 těžkých kol."

FK Mladá Boleslav - Karviná 0:1 (0:0)

Branka: 90.+1 Wágner. Rozhodčí: Julínek - Pelikán, Horák. ŽK: Hubínek, Matějovský, Křapka - Štepanovský, Šisler, Kalabiška. Diváci: 2166.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Klíma, Takács, Křapka - Jánoš - Přikryl (84. Magera), Matějovský (61. Valenta), Hubínek, Mareš - Mebrahtu (71. Ladra). Trenér: Uhrin.

Karviná: Le Giang - Čolič, Janečka, Hošek, Eismann - Šisler, Panák (76. Smrž) - Štepanovský (90. Lingr), Budínský (90.+3 Štěrba), Kalabiška - Wágner. Trenér: Mucha.