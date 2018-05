Karviná - Fotbalisté Karviné doma podlehli Dukle 1:3, v první lize nevyhráli podeváté za sebou a v tabulce se propadli na předposlední místo o skóre za Ostravu. Pražané vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů a s 32 body mají téměř jistotu setrvání v nejvyšší soutěži. Hosty v duelu 27. kola poslal do vedení v prvním poločase Uroš Djuranovič, krátce po změně stran sice vyrovnal Jan Kalabiška, ale Lukáš Holík a Branislav Miloševič rozhodli o triumfu Dukly.

Do první velké šance se dostali až ve 26. minutě domácí. Panák z rohu hlavičkoval do tyčky, od které se míč odrazil do náručí brankáře Rady. Na druhé straně bek Podaný křížnou střelou těsně minul.

Po půl hodině hry Dukla otevřela skóre. Holíkovu střelu brankář Le Giang vyrazil jen před sebe a volný Černohorec Djuranovič míč snadno dorazil. První poločas už víc zajímavějších situací nenabídl, pouze domácí Budínský z přímého kopu netrefil branku.

Karviná vstoupila do druhé půle výborně a ve 48. minutě po zaváhání obrany vyrovnal tvrdou ranou Kalabiška. Nerozhodný stav však vydržel jen dvě minuty, než Dukle vrátil vedení Holík přesnou střelou k tyči.

Obě mužstva nadále hrála hodně ofenzivně. Rada vychytal střídajícího Letiče i Kalabišku, velkou možnost Dukly pak zahodil Néstor, který po samostatném úniku nepřekonal vyběhnutého Le Gianga.

V 61. minutě hosté odskočili na rozdíl dvou gólů. Prostor pro zakončení tentokrát dostal srbský bek Miloševič a znovu prostřelil Le Gianga. Slovenský gólman s vietnamskými kořeny ještě v závěru zneškodnil pokus Podaného a Bilovský netrefil branku Slezanů.

Karvinští už s výsledkem nic neudělali a doma přišli o sérii šesti ligových zápasů bez porážky. Dejvické mužstvo vyhrálo teprve druhé venkovní utkání v prvoligové sezoně.

Hlasy po utkání:

Josef Mucha (trenér Karviné): "Je to pro nás krutá rána, nepočítali jsme s tím. Velkým zásahem byla absence Wágnera, který nám dnes dopoledne volal, že má virózu a nemůže nastoupit. Za stavu 1:1 jsme dvakrát propadli kolem našeho vápna. Ve snaze srovnat jsme hru otevřeli až moc a soupeř tam měl po brejcích další šance. Stěžejní byla ta Panákova hlavička, tam jsme mohli jít do vedení my, ale na kdyby se nehraje. Soupeř byl fotbalovější a zaslouženě vyhrál."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Pomohl nám úvodní gól, díky němuž jsme mohli být o něco klidnější, jenže Karviná hned v nástupu do druhé půle skórovala a naše výhoda byla pryč. Klíčová pro výsledek byla naše rychlá reakce, kdy jsme dali zase branku na 2:1, čímž jsme udrželi zápas tak nějak na naší straně. Třetí gól to pak už rozhodl a domácí museli otevřít obranu. Do té doby nás ale podržel brankář Rada. Jsme šťastní, že jsme tady vyhráli, protože to znamená naši téměř jasnou záchranu."

MFK Karviná - Dukla Praha 1:3 (0:1)

Branky: 48. Kalabiška - 30. Djuranovič, 50. Holík, 61. Miloševič. Rozhodčí: Julínek - Pelikán, M. Podaný. ŽK: Kalabiška, Letič - Holík, Ostojič, Holenda. Diváci: 3117.

Karviná: Le Giang - Štěrba, Dreksa, Hošek, Eismann - Panák, Janečka (77. Voltr) - Lingr (46. Letič), Budínský, Kalabiška - Ramírez (61. Šisler). Trenér: Mucha.

Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, J. Podaný - Hanousek, Holík (90. Douděra), Bilovský - Brandner, Djuranovič (61. Holenda), Néstor (72. Kušnír). Trenér: Hynek.