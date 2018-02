Karviná - Bez výraznějších změn v kádru vstoupí do jarní části první ligy fotbalisté Karviné a jejich jediným cílem pro odvetnou část je záchrana. Za udržením povede třináctý tým podzimu jako hlavní trenér Josef Mucha, kterého vedení klubu povýšilo z funkce asistenta.

Mucha si vyzkouší poprvé v kariéře funkci hlavního kouče u ligového celku. "Jsem rád, že jsem dostal šanci trénovat první ligu. Věřím, že nám to půjde, ale rozhodne se na hřišti, zda budu úspěšný. Cíl je jasný - zachránit se. Chceme vstoupit dobře do jarní části," řekl Mucha na dnešní tiskové konferenci.

Karvinský kádr v zimě doznal jen minimálních změn. Z hostování v Baku se vrátil stoper Pavel Dreksa, na hostování přišel z Olomouce Jan Štěrba a na testech uspěl slovenský gólman Martin Krnáč. Petr Galuška a Patrik Pavelka po návratu z hostování ve druhé lize budou spíše čekateli na místo v sestavě.

"Mužstvo je kvalitní, ale velmi úzké. Chtěli jsme nějaké oživení do kabiny, přišel jen Pavel Dreksa a Jan Štěrba, měli jsme představu, že se nám podaří doplnit mužstvo ještě víc. Ještě pořád věříme, že se to třeba povede, protože přestupní termín končí v úterý a o něčem se stále jedná," řekl Mucha.

Naproti tomu Karviná nepřišla o nikoho ze základní sestavy, jen zkušený stoper Pavel Košťál odešel na Žižkov a hostování skončilo Davidu Lischkovi a Janu Vondrovi. "Tlačí nás bota ve středu zálohy. Defenzivní záložník by nás zajímal, a kdyby byla možnost získat krajního hráče, toho bychom uvítali také," řekl Mucha.

Karviná v zimní přípravě vstřelila v sedmi zápasech pouze šest gólů. "Musíme být lepší ve vápně. Ale někdy to je trochu i o tom štěstí. Věřím, že v lize nám to tam zase bude padat," uvedl Mucha.

Podle kapitána Pavla Eismanna tým přes slabší střeleckou produktivitu v zimě nepředváděl špatný fotbal. "Myslím, že jsem v přípravě hráli slušný fotbal a teď jde o to to přenést do ligy. Situace není komfortní, ale jsme odhodlaní a strach nemáme. Věříme, že ukážeme sílu a charakter," prohlásil Eismann.

Karviná zahájí jaro o víkendu na hřišti Mladé Boleslavi.