Karviná - Znovu s cílem na poklidné přežívání bez existenčních starostí jdou do nové sezony fotbalisté Karviné. Za zásadní předpoklad pro naplnění plánu považují to, že se povedlo udržet silnou osu mužstva. Klíčový trojlístek Lukáš Budínský, Filip Panák, Tomáš Wágner v Karviné zůstává, přestože o něj byl v létě zájem z jiných klubů.

"Před sezonou jsme deklarovali, že odejde maximálně jeden z nich, ale zatím neodešel nikdo, takže s tím je spokojenost. Mělo by nám to prospět, protože zásahy do kádru nebyly markantní," řekl sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk na dnešní tiskové konferenci.

Změn v základní sestavě by mělo být pomálu a sehranost může být jednou z výhod, na které bude sázet nový kouč Roman Nádvorník. "Mírná změna je v tom, že jsme přešli na jiné rozestavení 4-1-4-1 a bylo potřeba, aby to hráči vstřebali. Chtělo by to ještě posílit záložní řadu a pak bychom byli úplně spokojení. Nějaká jednání o posílení kádru stále probíhají," řekl Nádvorník, který přišel místo Josefa Muchy, odvolaného v závěru minulé sezony.

Karviná v létě doplnila kádr o Jiřího Pirocha, Jana Suchana (oba Plzeň) a Luboše Tusjaka (Vlašim). Odešli naopak Pavel Eismann, Peter Štepanovský (Brno), Jan Hošek (Teplice) hostování skončilo brankáři Patriku Le Giangovi (Vlašim), Janu Štěrbovi (Olomouc) a Radku Voltrovi (Liberec).

Karviná začne ligu dvěma zápasy venku v Liberci a na Slavii. "Víme, že nás čeká těžký vstup. Po Liberci ještě těžší Slavia, ten los je pekelný. Kromě Sparty máme všechny pohárové účastníky. Bylo by fajn se s tím srovnat a přetavit to v naši výhodu nějakým bodovým ziskem," řekl Nádvorník.

Karvinští nemají velké oči a touží hrát v klidné části tabulky. "Rádi bychom se vyhnuli záchranářským pracím. Chceme do skupiny, která nebude hrát o záchranu," dodal Nádvorník.

Stejný cíl má i Vlk, který z pozice provizorního kouče v posledním kole minulé sezony tým zachránil v lize vítězstvím 1:0 v Jihlavě. "Byl bych rád, abychom hráli takovým způsobem, abychom se probojovali do skupiny, která nebude hrát o záchranu, a více než jednou naplnili náš stadion," dodal Vlk, podle nějž má klub prodaných 1600 permanentek.