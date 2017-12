Přerov - Tenistka Karolína Plíšková získala poprvé Zlatého kanára. V 25. ročníku ankety časopisu Tenis, kterou pořádá ve spolupráci s Českým tenisovým svazem (ČTS), se stala i nejlepší hráčkou roku 2017. Mužům poosmé v řadě kraloval Tomáš Berdych. Nedávno zesnulé wimbledonské vítězce Janě Novotné byla in memoriam udělena Cena prezidenta svazu Iva Kaderky.

Pětadvacetiletá Plíšková se v uplynulé sezoně stala na osm týdnů světovou jedničkou dvouhry žebříčku WTA, vyhrála tři turnaje a došla do semifinále grandslamového French Open. Kanára získala poprvé, nejlepší tenistkou je podruhé za sebou a v letech 2014 a 2015 dostala cenu za žebříčkový postup.

"Uplynulý rok hodnotím pozitivně. Myslím, že úspěchů bylo dost. V sezoně byly i některé věci, které se mi nepovedly, a doufám, že se mi to podaří napravit v příštím roce," řekla ČTK Karolína Plíšková. Netají se zejména přáním vyhrát jeden z turnajů grandslamu. "To je můj hlavní cíl. A nejen v příští sezoně, ale i v dalších letech," uvedla.

A uspět by chtěla také v týmovém Fed Cupu, v kterém Češky po třech triumfech letos v oslabené sestavě vypadly v semifinále s pozdějšími vítězkami z USA. "Bylo by hezké to napravit. Základem bude vyhrát v prvním kole doma proti Švýcarsku, což si myslím, že bude hodně těžké," odhadla Plíšková.

V tomto roce ji ještě čekají extraligové zápasy, které odehraje společně s dvojčetem Kristýnou v barvách obhájců titulu Prostějova. "Dokončuji ještě nějaké přípravy na další sezonu a potom odletím na můj první turnaj do Brisbane," nastínila držitelka Zlatého kanára svůj nejbližší program.

Plíšková dostala 180 ze 190 hlasů osobností, funkcionářů, trenérů, novinářů a sponzorů. Stala se díky tomu první individuální vítězkou po třech letech. Loni a předloni získal hlavní ocenění fedcupový výběr, v roce 2014 uspěla Petra Kvitová.

Berdych sice neprožil nejlepší sezonu, byl dvakrát zraněný, ale hrál semifinále Wimbledonu a doma nemá konkurenci.

Ceny za postup v žebříčku dostali Václav Šafránek a Markéta Vondroušová, jež vstoupila do roku 2017 jako 376. hráčka žebříčku WTA a nyní figuruje již na 67. příčce.

Nejlepší deblistkou roku je vítězka dvou letošních grandslamů Lucie Šafářová, která se stala na pár týdnů světovou deblovou jedničkou.

Talenty roku jsou Dalibor Svrčina a Linda Fruhvirtová. Týmem roku byli vyhlášeni junioři do 16 let, mistři světa Svrčina, Jonáš Forejtek, Andrew Paulson a kapitán Josef Čihák.

V kategorii Nejlepší tenista na vozíčku zvítězil Michal Stefanu z Centra tenisu na vozíku Brno.

Tenisový Zlatý kanár 2017, anketa časopisu Tenis ve spolupráci s Českým tenisovým svazem:

Zlatý kanár 2017: Karolína Plíšková (TK Sparta Praha)

Nejlepší český hráč: Tomáš Berdych (TK Agrofert Prostějov)

Nejlepší česká hráčka: Karolína Plíšková

Postup na žebříčku ATP: Václav Šafránek (TK Agrofert Prostějov)

Postup na žebříčku WTA: Markéta Vondroušová (I. ČLTK Praha)

Talent roku - chlapci: Dalibor Svrčina (TK Agrofert Prostějov)

Talent roku - dívky: Linda Fruhvirtová (TK Sparta Praha)

Deblista/Deblistka roku: Lucie Šafářová (TK Agrofert Prostějov)

Tým roku: Tým chlapců do 16 let (Dalibor Svrčina, Jonáš Forejtek, Andrew Paulson, kapitán Josef Čihák)

Nejlepší tenista na vozíčku: Michal Stefanu (Centrum tenisu na vozíku Brno).