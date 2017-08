New York - Světová jednička Karolína Plíšková vstoupí do tenisového US Open zápasem s Polkou Magdou Linetteovou. Loňská finalistka, jež na grandslamovém podniku plní poprvé v kariéře roli první nasazené, může ve čtvrtfinále narazit na šampionku z roku 2004 Světlanu Kuzněcovovou. Rusku se v prvním kole pokusí zaskočit Markéta Vondroušová.

Třinácté nasazené Petře Kvitová přidělil dnešní los v New Yorku pro první kolo bývalou světovou jedničku Srbku Jelenu Jankovičovou. Poslední z nasazených českých hráček Barbora Strýcová (23.) se utká s Japonkou Misaki Doiovou. Turnajové patnáctce Tomáši Berdychovi se do cesty postaví domácí Ryan Harrison, ve čtvrtém kole může narazit na světovou jedničku Španěla Rafaela Nadala.

Čerstvá deblová jednička Lucie Šafářová se ve dvouhře utká s pětadvacátou nasazenou Anett Kontaveitovou z Estonska. Těžký los má Kateřina Siniaková, kterou prověří turnajová čtyřka Elina Svitolinová z Ukrajiny. Kristýnu Plíškovou čeká Japonka Misa Egučiová, Denisu Allertovou hráčka z kvalifikace a Jiřího Veselého chorvatský tenista Borna Čorič.

Světová dvojka Simona Halepová bude hrát s Ruskou Marií Šarapovovou, kterou díky divoké kartě od pořadatelů čeká po dopingovém trestu první grandslamový start po roce a půl. Němka Angelique Kerberová vykročí za obhajobou titulu proti Japonce Naomi Ósakaové.

Nadal, jenž letos podesáté v kariéře ovládl French Open, zahájí první turnaj po návratu do čela žebříčku ATP duelem se Srbem Dušanem Lajovičem. Švýc Roger Federer, který v sezoně triumfoval na Australian Open a ve Wimbledonu, bude hrát s Američanem Francesem Tiafoem. S Nadalem se na US Open ještě nikdy v kariéře nepotkali, letos na sebe mohou narazit v semifinále. Druhý nasazený Brit Andy Murray se utká s domácím Tennysem Sandgrenem.

Nasazení pro tenisové US Open:

Muži: 1. Nadal (Šp.), 2. Murray (Brit.), 3. Federer (Švýc.), 4. A. Zverev (Něm.), 5. Čilič (Chorv.), 6. Thiem (Rak.), 7. Dimitrov (Bulh.), 8. Tsonga (Fr.), 9. Goffin (Belg.), 10. Isner (USA), 11. Bautista, 12. Carreňo (oba Šp.), 13. Sock (USA), 14. Kyrgios (Austr.), 15. Berdych (ČR), 16. Pouille (Fr.), 17. Querrey (USA), 18. Monfils (Fr.), 19. Müller (Luc.), 20. Ramos, 21. Ferrer (oba Šp.), 22. Fognini (It.), 23. M. Zverev (Něm.), 24. Del Potro (Arg.), 25. Chačanov (Rus.), 26. Gasquet (Fr.), 27. Cuevas (Urug.), 28. Anderson (JAR), 29. Schwartzman (Arg.), 30. Mannarino (Fr.), 31. F. López (Šp.), 32. Haase (Niz.).

Ženy: 1. Karolína Plíšková (ČR), 2. Halepová (Rum.), 3. Muguruzaová (Šp.), 4. Svitolinová (Ukr.), 5. Wozniacká (Dán.), 6. Kerberová (Něm.), 7. Kontaová (Brit.), 8. Kuzněcovová (Rus.), 9. V. Williamsová (USA), 10. A. Radwaňská (Pol.), 11. Cibulková (SR), 12. Ostapenková (Lot.), 13. Kvitová (ČR), 14. Mladenovicová (Fr.) 3155, 15. Keysová (USA), 16. Sevastovová (Lot.), 17. Vesninová (Rus.), 18. Garciaová (Fr.) 2135, 19. Pavljučenkovová (Rus.), 20. Vandewegheová (USA), 21. Konjuhová (Chorv.), 22. Pcheng Šuaj (Čína), 23. Strýcová (ČR), 24. Bertensová (Niz.), 25. Gavrilovová (Austr.), 26. Kontaveitová (Est.), 27. Čang Šuaj (Čína), 28. Curenková (Ukr.), 29. Lučičová-Baroniová (Chorv.), 30. Görgesová (Něm.), 31. Rybáriková (SR), 32. Davisová (USA).