Stuttgart/Barcelona - Tenistka Karolína Plíšková postoupila na antukovém turnaji ve Stuttgartu poprvé v sezoně do finále. Pátá nasazená česká hráčka porazila Estonku Anett Kontaveitovou 6:4, 6:2 a o desátý titul v kariéře si v neděli zahraje s Američankou Coco Vandewegheovou. Španěl Rafael Nadal je v Barceloně pojedenácté ve finále. Belgičana Davida Goffina porazil 6:4, 6:0 a oslavil 400. vítězství na antuce.

Šestadvacetiletá Plíšková zvládla dnešní zápas na rozdíl od čtvrtfinálového třísetového duelu s Jelenou Ostapenkovou, který skončil až po půlnoci, bez zaváhání. Soupeřce tentokrát nenabídla ani jednu šanci k brejku, ve druhém setu dokonce vyhrála všech 16 výměn při svém podání a po hodině a sedmi minutách proměnila esem první mečbol.

"Tentokrát můj servis fungoval, to je v mojí hře vždycky klíčové," řekla Plíšková v rozhovoru na kurtu. V utkání nastřílela šest es a celkem už jich má v této sezoně na kontě 160. Před finále se tak vrátila do čela pořadí před Němku Julii Görgesovou, která má o pět es méně.

Se svou finálovou soupeřkou Vandewegheovou má Plíšková nepříznivou bilanci 2:3. Naposledy s ní hrála loni na US Open, kde ji Američanka vyřadila ve čtvrtfinále. Loňský duel na stuttgartské antuce ovšem vyhrála Plíšková.

Lounská rodačka může získat první titul od loňského července, kdy triumfovala na trávě v Eastbourne. Před týdnem na antuce ve Stuttgartu pomohla českému týmu k postupu do finále Fed Cupu přes Německo.

Jubilejní výhra Nadala, Řecko má prvního finalistu po 45 letech

Světová tenisová jednička Španěl Rafael Nadal je pojedenácté ve finále turnaje v Barceloně. Antukový fenomén zdolal čtvrtého nasazeného Belgičana Davida Goffina 6:4, 6:0 a oslavil 400. vítězství na antuce. Na svém nejoblíbenějším povrchu neprohrál už 18 zápasů a rekordních 44 setů v řadě.

O jedenáctý titul z Barcelony se Nadal utká s devatenáctiletým Stefanosem Tsitsipasem, který se do finále turnaje ATP probojoval jako první řecký tenista po 45 letech. V semifinále porazil pátého nasazeného Španěla Pabla Carreňa 7:5, 6:3.

Desetinásobný šampion z Roland Garros Nadal na antuce naposledy prohrál ve čtvrtfinále loňského turnaje Masters v Římě. Mety 400 výher na oranžovém povrchu dosáhl jako čtvrtý hráč v historii ATP World Tour. Více jich nasbírali jen Argentinec Guillermo Vilas (659), Španěl Manuel Orantes (502) a Rakušan Thomas Muster (422), Nadal má ale s pouhými 35 prohrami nejvyšší úspěšnost. Na antuce získal 54 titulů.

Tsitsipas v pátek dosáhl nejcennějšího vítězství v kariéře, když zdolal světovou sedmičku Rakušana Dominica Thiema, a dnes navázal vítězstvím nad jedenáctým hráčem světa Carreňem. Postupem do finále napodobil Nicholase Kalogeropulose, který v roce 1973 prohrál zápas o titul v americkém Des Moines. Díky úspěšnému vystoupení na barcelonské antuce se Tsitsipas posune ve světovém žebříčku poprvé do první padesátky.

Hercogová a Parmentierová se v Istanbulu dočkaly finále

Po téměř šesti letech si slovinská tenistka Polona Hercogová zahraje na okruhu WTA o titul. Na turnaji v Istanbulu dnes v semifinálovém utkání dvou nenasazených hráček porazila Řekyni Marii Sakkariovou 6:4, 6:2. Ještě déle, celou dekádu, čekala na finálovou účast Pauline Parmentierová. Francouzka ve druhém semifinále vyřadila sedmou nasazenou Irinu-Camelii Beguovou z Rumunska 6:3, 6:4.

Dvojnásobná vítězka turnaje v Bastadu z let 2011 a 2012 Hercogová má šanci na třetí titul v kariéře, který by pro ni byl velkou satisfakcí po vážných zdravotních problémech. Kvůli zraněním ramena, kolena a zápěstí měla do loňského května osmiměsíční pauzu, kvůli níž byla loni v létě až na 265. místě světového žebříčku.

V Istanbulu sedmadvacetiletá Slovinka, které momentálně patří 75. místo v pořadí WTA, vyřadila mimo jiné nasazenou dvojku Světlanu Kuzněcovovou z Ruska. Vydařený týden má za sebou i 122. hráčka žebříčku Parmentierová, jíž ve čtvrtfinále vzdala za stavu 1:1 na sety bývalá světová jednička Dánka Caroline Wozniacká.

Před startem turnaje přitom měla dvaatřicetiletá Parmentierová nelichotivou letošní celkovou bilanci dvou výher a 15 porážek, v hlavních soutěžích turnajů WTA 1:6. Ve finále se představí poprvé od roku 2008, kdy získala v Bad Gasteinu svůj druhý titul v kariéře.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Barceloně

(antuka, dotace 2,794.220 eur):

Dvouhra - semifinále:

Nadal (1-Šp.) - Goffin (4-Belg.) 6:4, 6:0, Tsitsipas (Řec.) - Carreňo (5-Šp.) 7:5, 6:3.

Turnaj žen ve Stuttgartu

(antuka, dotace 816.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Karolína Plíšková (5-ČR) - Kontaveitová (Est.) 6:4, 6:2, Vandewegheová (USA) - Garciaová (6-Fr.) 6:4, 6:2.

Čtyřhra - semifinále:

Melicharová, Peschkeová (USA/ČR) - Kuděrmetovová, Morozovová (Rus./Běl.) 6:3, 7:5.

Turnaj mužů v Budapešti

(antuka, dotace 561.345 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Millman (Austr.) - Maden (Něm.) 2:6, 6:1, 6:4.

Semifinále:

Cecchinato (It.) - Seppi (8-It.) 5:7, 7:6 (7:4), 6:3.

Turnaj žen v Istanbulu

(antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Hercogová (Slovin.) - Sakkariová (Řec.) 6:4, 6:2.