Stuttgart (Německo) - Česká tenistka Karolína Plíšková prošla na turnaji ve Stuttgartu do semifinále. Ve čtvrtfinále si poradila 5:7, 7:5 a 6:4 s Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska. O postup do prvního finále v sezoně si zahraje proti Anett Kontaveitové z Estonska.

Světová šestka Plíšková sice v prvním setu dokázala srovnat z 0:3 na 3:3, nakonec ale úvodní sadu ztratila 5:7. Pak však česká hráčka zabrala a stejným skóre vyrovnala. V rozhodujícím setu sice jako první ztratila servis, ale poté se ujala vedení 5:3 a při druhém mečbolu zápas ukončila.

"Bylo to těžké hlavně psychicky, protože jsme na zápas musely dlouho čekat," řekla Plíšková, která si k postupu do druhého semifinále v sezoně pomohla 14 esy. "V prvním setu jsem se nemohla dostat do hry. Mám radost, že se mi potom dařilo držet servis a zápas nešel do tie-breaku," dodala v televizním rozhovoru.

"Normálně nemám problém usnout, ale po takovém zápase mi to asi nějakou dobu bude trvat. Semifinále navíc hraju už dneska, takže udělám všechno pro to, abych na něj byla připravená," přidala Plíšková.

Ve čtvrtfinále naopak nečekaně skončila světová jednička Simona Halepová. Rumunská tenistka prohrála 4:6 a 1:6 s Coco Vandewegheovou. Americká hráčka tak vyhrála tři poslední zápasy proti světovým jedničkám.

Halepová držela krok s šestnáctou tenistkou pořadí WTA jen v prvním setu, který ztratila poté, co za stavu 4:5 přišla o podání. Ve druhé sadě už si Vandewegheová bez problémů došla pro třetí výhru nad světovou jedničkou za sebou. Loni ve čtvrtfinále US Open porazila Karolínu Plíškovou a o rok dřív na Australian Open v osmifinále vyřadila Němku Angelique Kerberovou.

Thiem prohrál v Barceloně s řeckým teenagerem

Třetí nasazený Rakušan Dominic Thiem utrpěl nečekanou porážku ve čtvrtfinále tenisového turnaje v Barceloně. Loňský finalista nestačil na devatenáctiletého Řeka Stefanose Tsitsipase, kterému podlehl 3:6, 2:6. Pro 63. hráče světového žebříčku je výhra nad Thiemem a postup do semifinále turnaje s dotací 2,8 milionu eur životním úspěchem.

Hráče z první světové desítky zdolal Tsitsipas podruhé v kariéře. Jeho dalším soupeřem bude světová jedenáctka Španěl Pablo Carreňo, který na španělské antuce vyřadil pátého hráče žebříčku ATP Bulhara Grigora Dimitrova po setech 6:3, 7:6.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Barceloně

(antuka, dotace 2,794.220 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Nadal (1-Šp.) - Kližan (SR) 6:0, 7:5, Tsitsipas (Řec.) - Thiem (3-Rak.) 6:3, 6:2, Carreňo (5-Šp.) - Dimitrov (2-Bul.) 6:3, 7:6 (7:4), Goffin (4-Belg.) - Bautista (8-Šp.) 6:7 (3:7), 6:2, 6:2.

Turnaj žen ve Stuttgartu

(antuka, dotace 816.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Karolína Plíšková (5-ČR) - Ostapenková (4-Lot.) 5:7, 7:5, 6:4, Vandewegheová (USA) - Halepová (1-Rum.) 6:4, 6:1, Garciaová (6-Fr.) - Svitolinová (3-Ukr.) 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, Kontaveitová (Est.) - Pavljučenkovová (Rus.) 7:5, 6:7 (6:8), 6:4.

Turnaj mužů v Budapešti

(antuka, dotace 561.345 eur):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Cecchinato (It.) - Struff (7-Něm.) 5:7, 6:4, 6:2, Seppi (8-It.) - Basilašvili (Gruz.) 6:4, 7:6 (7:3), Bedene (5-Slovin.) - Sonego (It.) 6:3, 2:6, 6:2.

Turnaj žen v Istanbulu

(antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Parmentierová (Fr.) - Wozniacká (1-Dán.) 4:6, 6:3 skreč, Hercogová (Slovin.) - Kuzněcovová (2-Rus.) 6:1, 1:6, 7:5, Beguová (7-Rum.) - Vekičová (Chorv.) 3:6, 7:6 (7:1), 6:1, Sakkariová (Řec.) - Rusová (Niz.) 6:3, 7:6 (7:6).