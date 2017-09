New York - Tenistka Karolína Plíšková zvládla bez problémů osmifinále grandslamového US Open. Světová jednička porazila Američanku Jennifer Bradyovou na sluncem zalitém centrkurtu v New Yorku suverénně 6:1, 6:0 za 45 minut a ve čtvrtfinále by mohla hrát s krajankou Lucií Šafářovou.

Na český duel dojde, pokud Šafářová porazí Coco Vandewegheovou z USA. Zápas Plíškové s Šafářovou by byl soubojem světových jedniček - Plíšková je první hráčkou dvouhry a Šafářová vládne deblovému žebříčku WTA.

Plíšková je v čele žebříčku osmý týden a v New Yorku musí postoupit do finále, aby měla šanci pozici na singlovém trůnu udržet. Pokud vypadne dříve, jedničkou se stane Španělka Garbiňe Muguruzaová, nebo Ukrajinka Elina Svitolinová.

Po dramatických výhrách ve druhém a třetím kole, v kterém odvrátila i mečbol, se Plíšková v osmifinále nemusela o výsledek strachovat. Bradyovou, až 91. hráčku světa a přemožitelku Barbory Strýcové z 2. kola, od začátku přehrávala. Tradičně dobře podávala, hodně agresivně returnovala a tentokrát tolik nechybovala.

V prvním setu odvrátila Plíšková ve druhém gamu dva brejkboly a pak rychle vedla 4:0. Za pětadvacet minut si šla sednout na lavičku po zisku první sady. I ve druhém setu měla vývoj jasně pod kontrolou, zatímco mladá Američanka úplně odpadla. Plíšková dala v utkání sice jen tři esa, ale soupeřku přestřílela 23:6 na vítězné míče.

"Chtěla jsem využít šanci, kterou jsem dostala, když jsem v minulém kole odvrátila mečbol. A dneska jsem hrála o moc lépe," řekla Plíšková na kurtu.

Loňská finalistka US Open Plíšková je na grandslamu počtvrté ve čtvrtfinále. Ve stejné fázi letos skončila na Australian Open, v Paříži hrála semifinále.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Ženy:

Dvouhra - 4. kolo:

Karolína Plíšková (1-ČR) - Bradyová (USA) 6:1, 6:0.