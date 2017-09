New York - Tenistka Karolína Plíšková vypadla z grandslamového US Open ve čtvrtfinále a přijde o post světové jedničky. Pod zataženou střechou na centrkurtu dnes prohrála s domácí Coco Vandewegheovou 6:7 a 3:6. První hráč světa Španěl Rafael Nadal nedal ve čtvrtfinále šanci talentovanému mladíkovi Andreji Rubljovovi a Rusa deklasoval 6:1, 6:2 a 6:2.

Plíšková neobhájila body za loňské finále a v příštím vydání žebříčku dvouhry WTA opustí po osmi týdnech první místo. Klesne na čtvrtou, nebo pátou příčku. V čele ji přes vyřazení v osmifinále v New Yorku vystřídá Španělka Garbiňe Muguruzaová.

Nejlepším grandslamem Plíškové letos zůstane French Open, kde si zahrála semifinále. V Austrálii došla do čtvrtfinále a ve Wimbledonu do 2. kola.

"Zklamání to je. Nemůžu skákat do stropu, ale jsem ráda, že mám tuhle zkušenost za sebou. Poprvé jsem obhajovala finále a jela sem jako jednička, to bylo nové. Věřím, že se mi na dalších grandslamech bude hrát lépe, když kromě Wimbledonu obhajuju všude. Do toho mi to pomůže," řekla pětadvacetiletá Plíšková.

Utkání začala odvážněji Vandewegheová. Po sérii vítězných returnů a za pomoci jestřábího oka vzala Plíškové ve třetí hře servis. Češka se rozjížděla pomaleji, dlouho se nemohla trefit do returnu, ale čekala na svoji šanci. V osmé hře udělala soupeřka dvě dvojchyby, rozbila raketu o zem a Plíšková brejkem srovnala na 4:4.

O dvě hry později měla dokonce setbol, ale nebojácná Američanka napálila míč k lajně a svěřenkyně Davida Kotyzy z obranného bekhendového úderu trefila jen síť. "Asi chtělo víc přitlačit, ale v takové chvíli to není lehké. Nečekala jsem, že return zahraju tak dobře, a u forhendu jsem byla pozdě. Měla jsem to na zemi a nemohla do toho úplně jít. Ale byla to chyba. Kdybych tohle mohla vrátit, tak zahraju jinak," litovala.

Ve zkrácené hře Plíšková prohrála úvodní bod při svém servisu a při podání Vandewegheové se nechytla. Po dlouhém returnu tie-break ztratila v poměru 4:7. "S ní jsou zápasy skoro pokaždé takhle vyrovnané. A ta z nás, která vyhrála tie-break, vyhrála pak i druhý set. Psychicky mi to moc nepřidalo. Hrála asi jeden z nejlepších zápasů, co jsme spolu měly. Neudělala moc chyb," konstatovala Plíšková.

"Z prvního servisu získávala Američanka osm z deseti, což jsem myslel, že by to chtělo míň, aby trošku znervózněla, a k tomu nedošlo," řekl kouč Kotyza.

Potřetí v turnaji Plíšková prohrála první set. Ve druhém a třetím kole, ve kterém odvrátila i mečbol, se z kritické situace ještě dostala. Tentokrát se nemohla opřít o servis a ve druhém setu přišla o podání na 1:3. Pak sice získala brejk zpět, ale znovu servis neudržela na 2:4. "Tam zahrála asi nejhorší game a tím se to převážilo," řekl trenér. Plíšková pak v utkání už jen "vlála" za agresivnější Američankou.

Ještě za stavu 3:5 si vybojovala šanci, měla brejkbol, ale forhend zastavila síť. Pak odvrátila první mečbol, ale Vandewegheová, která v New Yorku vyřadila i Lucii Šafářovou, si vybojovala druhý a při něm už Plíšková returnovala jen do pásky.

"Coco měla na své poměry vlny nahoru dolů hrozně málo. Držela laťku pořád dost vysoko. Vždycky měla propady, ale lehké chyby Káje nedala a přišlo mi, že výborně returnovala. Četla jí servis. Herně to rozhodl return," uvedl Kotyza.

Vandewegheová napodobila postupem krajanky Venus Williamsovou, která vyřadila Petru Kvitovou, a Sloane Stephensovou. Pokud postoupí i Madison Keysová, poprvé od roku 1981 budou v semifinále US Open čtyři Američanky.

Nadal zničil Rubljova a vyhlíží v semifinále US Open Federera

První hráč světa Španěl Rafael Nadal nedal ve čtvrtfinále US Open šanci talentovanému mladíkovi Andreji Rubljovovi. Ruského tenistu deklasoval 6:1, 6:2, 6:2 a v semifinále může dojít na očekávaný souboj s Rogerem Federerem. Švýcara čeká večerní duel s Argentincem Juanem Martínem del Potrem.

Devatenáctiletý Rubljov, nejmladší čtvrtfinalista US Open od roku 2001, v turnaji mimo jiné vyřadil Bulhara Grigora Dimitrova a Belgičana Davida Goffina, ale na Nadala nestačil. Udělal 43 chyb a odešel poražen za hodinu a půl.

"Odehrál jsem dobrý zápas. Andrej se vypořádával s prvním grandslamovým čtvrtfinále a dělal více chyb, než je zvyklý," řekl Nadal na dvorci.

Levou rukou hrající patnáctinásobný grandslamový vítěz je ve svém šestadvacátém semifinále na turnaji velké čtyřky a pošesté ve Flushing Meadows. "Hraju letos dobře na každém turnaji a tohle pro mě hodně znamená," řekl Nadal.

Poprvé v historii US Open se můžou Nadal a Federer střetnout na US Open. "Je to zvláštní, protože jsme hráli proti sobě po celém světě. Něco nám tak chybí. Lepší by to bylo ve finále, ale to se letos stát nemůže. Snad jindy," řekl Nadal.

Na Federera s nebezpečným De Potrem se Nadal po očku podívá v televizi. "Budu asi v tu dobu večeřet, ve Španělsku jíme později," smál se a dodal: "Budu připraven na jakéhokoli soupeře, v každém případě mě čeká těžký zápas."

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 50,4 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Nadal (1-Šp.) - Rubljov (Rus.) 6:1, 6:2, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Vandewegheová (20-USA) - Karolína Plíšková (1-ČR) 7:6 (7:4), 6:3.