Praha - Pražský tenisový turnaj okruhu WTA přišel hned první den o nejvýše nasazenou hráčku Karolínu Plíškovou. Domácí hvězda a světová trojka prohrála na antuce ve Stromovce v 1. kole s Italkou Camilou Giorgiovou 6:7 a 2:6. Uspěla naopak nadějná Markéta Vondroušová. Sedmnáctiletá tenistka zdolala na úvod J&T Banka Prague Open Němku Carinu Witthöftovou 6:7, 7:5 a 6:2.

Pětadvacetiletá Plíšková předloni akci nazvanou J&T Banka Prague Open v areálu Sparty ovládla a loni vypadla v semifinále.

"Antuka není můj nejlepší povrch a taky to podle toho vypadalo. Pohyb nebyl úplně dobrý," řekla Plíšková v České televizi. Uvedla, že neměla moc času si na povrch zvyknout. "Přijela jsem v pátek ze Stuttgartu a v neděli měla jeden trénink. Nebylo to optimální, podmínky taky ne a bohužel to takhle dopadlo. Doufám, že se do příštího zápasu zlepším," řekla k dalšímu turnaji v Madridu.

Vyřazení v prvním kole je pro svěřenkyni Davida Kotyzy nejhorším výsledkem této sezony. Vítězka turnajů v Brisbane a Dauhá dopadla podobně v únoru v Dubaji, kde byla nasazená přímo do 2. kola, v němž prohrála.

Od první výměny zápasu s 99. hráčkou světa Plíšková dotahovala. Z 1:4 srovnala na 4:4, ale set ztratila po nevynucených chybách ve zkrácené hře. Kotyzovy rady o pauze nezabraly a ve druhé sadě rychle ztrácela 0:4 a už se nevzpamatovala.

Vondroušová vletěla do utkání s 71. hráčkou světa Witthöftovou rázně a rychle vedla 4:0. "Nekazila jsem, zabíjela to, ale věděla, že to takhle nepůjde pořád," řekla vítězka nedávného turnaje WTA v Bielu a přesně to se naplnilo. Další čtyři hry česká fedcupová reprezentantka ztratila a set nakonec prohrála v tie-breaku.

Ve druhé sadě už prohrávala 1:3 a nevypadalo to s ní dobře. "Mám toho poslední dobou dost za sebou, měla jsem tuhé nohy a nešel mi bekhend. Ale snažila jsem se, bojovala a vyšlo to," komentovala obrat. Vondroušová hrající díky divoké kartě nakonec zvítězila za dvě a půl hodiny.

Na konci druhé sady ji potrápila křeč v levém lýtku. "Ještě jsem to cítila na začátku třetího setu, ale pak to bylo dobré," řekla Vondroušová. Zápas zvládla k radosti více než dvou a půl tisíce fanoušků. "Je skvělé hrát před takovou kulisou," pochvalovala si.

Lucie Hradecká v posledním kole kvalifikace porazila Rumunku Anu Bogdanovou 6:2, 6:4 a v hlavní soutěži se utká s Polkou Magdou Linetteovou. Denisa Allertová ve finále kvalifikace prohrála s Němkou Monou Barthelovou 0:6 a 3:6.

Tenisový turnaj žen v Praze ve Stromovce (antuka, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Vondroušová (ČR) - Witthöftová (Něm.) 6:7 (6:8), 7:5, 6:2, Giorgiová (It.) - Karolína Plíšková (1-ČR) 7:6 (8:6), 6:2, Dodinová (Fr.) - Becková (Něm.) 7:5, 6:4.