Londýn - Tenistka Karolína Plíšková se stane po Wimbledonu první českou světovou jedničkou v ženské dvouhře. Na první místo se v pondělí posune díky dnešní porážce Rumunky Simony Halepové ve čtvrtfinále londýnského grandslamu s Britkou Johannou Kontaovou 7:6, 6:7 a 4:6. V čele vystřídá Němku Angelique Kerberovou.

Pětadvacetiletá Plíšková sice vypadla ve Wimbledonu už ve druhém kole, ale na kontě bude mít v novém vydání žebříčku dvouhry 6855 bodů. Kerberová neobhájila body za loňské finále a s 5957 body se propadne. Halepová bude mít díky účasti ve čtvrtfinále 6670 bodů a zůstane druhá.

"Jsem nesmírně šťastná, splnil se mi sen. Být světovou jedničkou je pro mě obrovská zodpovědnost. Cítím velké odhodlání, budu dál tvrdě trénovat a chci ukázat, že si tenhle status právem zasloužím," uvedla Plíšková na svém webu.

"Bylo by hezký se tam dostat," prohlásila před startem Wimbledonu. Raději by ale získala grandslamový titul, který jí chybí. "Nechci to dávat (první místo světa) na stejnou úroveň jako grandslam, ale je to pro mě hned za ním," konstatovala loňská finalistka US Open.

"Radši bych si to samozřejmě uhrála než tohle," řekla po vyřazení ve 2. kole po prohře se Slovenkou Magdalénou Rybárikovou.

Světovými jedničkami byli z českých tenistů dosud jen Ivan Lendl a Martina Navrátilová, ale té se to povedlo už v barvách USA, kam emigrovala v roce 1975. O československé občanství přišla a získala ho zpět až o 33 let později.

"Samozřejmě je to hezký. Hraje celý rok vyrovnaně, asi má z těch holek nejvyrovnanější výsledky, tak si to zaslouží," řekl wimbledonský šampion Jan Kodeš. "Teď bude o to těžší to obhájit a udržet," dodal.

Ve čtyřhře se z Češek na první místo žebříčku dostala trojice Helena Suková, Jana Novotná a Květa Peschkeová.

Plíšková je od vzniku žebříčku WTA v roce 1975 třiadvacátou jedničkou a šestou, která v době, kdy usedla na trůn, neměla grandslamový titul. Před ní byly v podobné roli Dánka Caroline Wozniacká, Ruska Dinara Safinová, Srbka Jelena Jankovičová, Francouzka Amélie Mauresmová a Belgičanka Kim Clijstersová. Jen Mauresmová a Clijstersová grandslamový vavřín později získaly.

"Být jedničkou je nejvyšší vyznamenání v našem sportu. Karolína je příkladnou sportovkyní na kurtu i mimo něj a tenhle fantastický moment kariéry si zaslouží," řekl šéf WTA Steve Simon.

Halepovou dělily od výhry a postu jedničky dva míčky. V tie-breaku druhého setu vedla 5:4 a měla dva servisy, ale situaci nezvládla. Začala hrát příliš opatrně, Britka naopak odvážně, a ztratila čtyři body v řadě a tím i druhou sadu.

Ve třetím setu přišla Halepová o servis v páté hře a sama nedokázala prorazit výborné podání Kontaové. Dcera maďarských rodičů, která se narodila v Austrálii, je první britskou semifinalistkou Wimbledonu po Virginii Wadeové (v roce 1978).

"Byla jsem blízko, ale nijak mě to nepoznamená, protože věřím, že mám před sebou ještě hodně let a přijdou další šance. Chtěla bych být první," řekla Halepová a Plíškovou ocenila: "Hraje výborně, letos už získala pár titulů a myslím, že si to zaslouží. Má jeden z nejrychlejších servisů. Takže, bravo! Musí být šťastná."