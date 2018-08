Montreal - Tenistky Karolína Plíšková a Lucie Šafářová postoupily na velkém turnaji v Montrealu do druhého kola. Devátá nasazená Plíšková zdolala na úvod Rogers Cupu v českém souboji 6:4, 6:4 Kateřinu Siniakovou, kvalifikantka Šafářová utekla z mečbolu Darie Gavrilovové a Australanku po obratu porazila 4:6, 6:4, 7:5.

Plíšková svůj první zápas po měsíční pauze, během níž se mimo jiné vdala za svého manažera Michala Hrdličku, zvládla za hodinu a půl. Úvodní sadu získala čistou hrou při podání Siniakové. V druhém setu přišla Plíšková o vedení 4:1 a soupeřka srovnala, poslední dva gamy ale patřily favoritce. V desáté hře Siniaková nabídla Plíškové dvojchybami dva mečboly za sebou a při druhém zápas ukončila bekhendem do autu.

Šafářová po postupu z kvalifikace sehrála dvouapůlhodinovou vítěznou bitvu s Gavrilovovou. Zápas byl plný zvratů - jednatřicetiletá Češka prohrála první set z vedení 3:1, sama však získala druhou sadu, i když ztrácela 2:4. Ještě v horší situaci byla Šafářová v rozhodujícím setu: prohrávala 2:5 a čelila mečbolu, nevzdala se však a pěti vyhranými gamy za sebou dokráčela k vítězství. Gavrilovová zaznamenala málo vídaných 17 dvojchyb.

V druhém kole se Šafářová střetne s desátou nasazenou Julií Görgesovou z Německa.

Do hlavní soutěže jedné z nejdůležitějších prověrek před US Open se dostalo šest českých tenistek. V prvním kole budou ještě hrát Barbora Strýcová a Barbora Krejčíková, turnajová osmička Petra Kvitová je nasazena přímo do druhého kola, v němž ji čeká Estonka Anett Kontaveitová.

Tenisový turnaj žen v Montrealu

(tvrdý povrch, dotace 2,920.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (9-ČR) - Siniaková (ČR) 6:4, 6:4, Šafářová (ČR) - Gavrilovová (Austr.) 4:6, 6:4, 7:5, Görgesová (10-Něm.) - Babosová (Maď.) 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, Sevastovová (Lot.) - Kruničová (Srb.) 6:1, 6:0, Kontaveitová (Est.) - Makarovová (Rus.) 4:6, 6:3, 6:1.