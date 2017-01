Melbourne - Čtyři čeští tenisté dnes postoupili do druhého kola Australian Open. Karolína Plíšková, Lucie Šafářová, Radek Štěpánek a Barbora Strýcová navázali na pondělní výhry Tomáše Berdycha a Kristýny Plíškové.

Pátá nasazená Karolína Plíšková porazila Španělku Saru Sorribesovou 6:2 a 6:0. Po ní uspěla i Lucie Šafářová, která odvrátila v duelu s Yaninou Wickmayerovou z Belgie devět mečbolů a vyhrála 3:6, 7:6 a 6:1. Kvalifikant Radek Štěpánek si poradil s Rusem Dmitrijem Tursunovem 6:2, 7:6 a 6:3 a na závěr úterního programu zdolala šestnáctá nasazená Barbora Strýcová Rusku Jelizavetu Kuličkovovou 6:3 a 6:2.

Vypadla Denisa Allertová po prohře s šestou nasazenou Dominikou Cibulkovou ze Slovenska 5:7 a 2:6. Adam Pavlásek limitovaný zraněním zápěstí při své premiéře v hlavní soutěži prohrál s domácím Andrewem Whittingtonem 4:6, 6:4, 2:6 a 3:6.

Dál nemůže v Melbourne prorazit Jiří Veselý. Vítěz juniorky Australian Open z roku 2011 podlehl šestému nasazenému Gaëlu Monfilsovi z Francie jasně 2:6, 3:6 a 2:6 a v hlavní soutěži mezi muži nepřešel první kolo ani na čtvrtý pokus.

Plíšková zvládla v úvodním utkání roli favoritky a Sorribesovou jasně přehrála. Nastřílela šest es, 26 vítězných míčů a na centrkurtu se zdržela necelou hodinu. "Pořád mám prostor ke zlepšení," řekla Plíšková na dvorci. "První utkání jsou ošemetná, ale výhra mi dodá klid," doplnila loňská finalistka US Open.

Ve druhém kole se Plíšková utká s ruskou tenistkou Annou Blinkovovou (189. WTA), která do hlavní soutěže postoupila z kvalifikace.

Šafářová odvrátila prvních pět mečbolů za stavu 5:6 ve druhém setu při svém podání a další čtyři ve zkrácené hře, kterou získala poměrem 9:7. Třetí set byl již jasnou záležitostí české hráčky, soupeřce povolila jedinou hru a poprvé od roku 2014 přešla v Melbourne přes první kolo. "Slyšela jsem, že to bylo devět mečbolů, ale já se soustředila na hru, bojovala a jsem z postupu nadšená," řekla.

Ve druhém kole zkusí Šafářová zastavit dvaadvacetinásobnou grandslamovou vítězku a světovou dvojku Serenu Williamsovou z USA. "Je to výzva. Neodehrála v poslední době tolik zápasů, to může být moje výhoda, ale je to pořád skvělá hráčka. Budu připravená, půjdu si zápas užít a zkusit vyhrát," řekla Češka.

Se Serenou Williamsovou má Šafářová nelichotivou bilanci 0:9. Naposledy s bývalou jedničkou prohrála předloni ve finále pařížského Roland Garros.

Osmatřicetiletý Štěpánek vyhrál v Melbourne tři zápasy v kvalifikaci a zvládl také duel s Tursunovem. Zápas ukončil třemi esy v řadě a stejně jako loni postoupil do 2. kola. V tom ho čeká jedenáctý nasazený Belgičan David Goffin.

Strýcová odehrála zápas se 145. hráčkou světa Kuličkovovou v klidu. Proti soupeřce z kvalifikace, která vyřadila v boji o hlavní soutěž Lucii Hradeckou, odvrátila Strýcová oba brejkboly, udělala jen devět nevynucených chyb a vyhrála za hodinu a čtvrt.

Loňská osmifinalistka turnaje Strýcová se v boji o 3. kolo utká ve čtvrtek s Němkou Andreou Petkovicovou, s kterou má bilanci 2:3, ale loni ji porazila.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 50 milionů australských dolarů):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Raonic (3-Kan.) - Brown (Něm.) 6:3, 6:4, 6:2, Nadal (9-Šp.) - Mayer (Něm.) 6:3, 6:4, 6:4, Goffin (11-Belg.) - Opelka (USA) 6:4, 4:6, 6:2, 4:6, 6:4, A. Zverev (24-Něm.) - Haase (Niz.) 6:2, 3:6, 5:7, 6:3, 6:2, Simon (25-Fr.) - Mmoh (USA) 6:1, 6:3, 6:3, Carreňo (30-Šp.) - Polansky (Kan.) 6:0, 3:6, 3:6, 6:2, 3:0 skreč, Kohlschreiber (32-Něm.) - Basilašvili (Gruz.) 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4, Tiafoe (USA) - Kukuškin (Kaz.) 6:1, 6:7 (3:7), 6:3, 6:2, Nišioka (Jap.) - Bolt (Austr.) 6:4, 1:6, 6:2, 6:4, Dutra Silva (Braz.) - Donaldson (USA) 3:6, 0:6, 6:1, 6:4, 6:4, Young (USA) - Fabbiano (It.) 6:4, 7:6 (7:1), 6:4, Baghdatis (Kypr) - Južnyj (Rus.) 6:3, 3:0 skreč, Edmund (Brit.) - Giraldo (Kol.) 6:2, 7:5, 6:3, Whittington (Austr.) - Pavlásek (ČR) 6:4, 4:6, 6:2, 6:3, Bautista (13-Šp.) - Pella (Arg.) 6:3, 6:1, 6:1, Berlocq (Arg.) - Albot (Mold.) 6:4, 7:6 (7:4), 5:7, 7:6 (10:8), Müller (Luc.) - Fritz (USA) 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:3, Štěpánek (ČR) - Tursunov (Rus.) 6:2, 7:6 (7:1), 6:3, Thiem (8-Rak.) - Struff (Něm.) 4:6, 6:4, 6:4, 6:3, Gasquet (18-Fr.) - Mott (Austr.) 6:4, 6:4, 6:2, Monfils (6-Fr.) - Veselý (ČR) 6:2, 6:3, 6:2, Ferrer (21-Šp.) - Jasika (Austr.) 6:3, 6:0, 6:2, Thompson (Austr.) - Sousa (Portug.) 6:7 (2:7), 4:6, 6:3, 6:2, 6:1, Čong Hjon (Korea) - Olivo (Arg.) 6:2, 6:3, 6:2, Dolgopolov (Ukr.) - Čorič (Chorv.) 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (9:7), Escobedo (USA) - Medveděv (Rus.) 7:5, 4:6, 7:6 (7:5), 6:1, Paire (Fr.) - Haas (Něm.) 7:6 (7:2), 6:4 skreč, Dimitrov (15-Bulh.) - O'Connell (Austr.) 7:6 (7:2), 6:3, 6:3, Fognini (It.) - F. López (28-Šp.) 7:5, 6:3, 7:5, Djokovič (2-Srb.) - Verdasco (Šp.) 6:1, 7:6 (7:4), 6:2, Karlovič (20-Chorv.) - Zeballos (Arg.) 6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20, Istomin (Uzb.) - Dodig (Chorv.) 6:1, 6:4, 3:6, 7:5.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (5-ČR) - Sorribesová (Šp.) 6:2, 6:0, Strýcová (16-ČR) - Kuličkovová (Rus.) 6:3, 6:2, Šafářová (ČR) - Wickmayerová (Belg.) 3:6, 7:6 (9:7), 6:1, Cibulková (6-SR) - Allertová (ČR) 7:5, 6:2, S. Williamsová (2-USA) - Bencicová (Švýc.) 6:4, 6:3, Kontaová (9-Brit.) - Flipkensová (Belg.) 7:5, 6:2, Vesninová (14-Rus.) - Bogdanová (Rum.) 7:5, 6:2, Garciaová (21-Fr.) - K. Bondarenková (Ukr.) 7:6 (7:4), 6:4, Gibbsová (USA) - Babosová (25-Maď.) 7:6 (7:3), 6:4, Cornetová (28-Fr.) - Georgesová (Fr.) 6:3, 4:6, 6:1, Makarovová (30-Rus.) - Alexandrovová (Rus.) 6:0, 4:6, 6:1, Putincevová (31-Kaz.) - Arruabarrenaová (Šp.) 7:6 (9:7), 7:6 (12:10), Erraniová (It.) - Ozakiová (Jap.) 7:5, 6:1, Ostapenková (Lot.) - Ču Lin (Čína) 6:4, 6:0, Sakkariová (Řec.) - Kontaveitová (Est.) 6:0, 6:4, Vekičová (Chorv.) - Cabreraová (Austr.) 7:5, 6:2, Ósakaová (Jap.) - Kumkhumová (Thaj.) 6:7 (2:7), 6:4, 7:5, Dodinová (Fr.) - Büyükakcayová (Tur.) 7:5, 6:7 (1:7), 6:2, Blinkovová (Rus.) - Niculescuová (Rum.) 6:2, 4:6, 6:4, Falconiová (USA) - Chan Sin-jün (Čína) 6:1, 7:5, Hsieh Su-Wei (Tchaj-wan) - Knappová (It.) 6:3, 2:0 skreč, Wozniacká (17-Dán.) - Arina Rodionovová (Austr.) 6:1, 6:2, Watsonová (Brit.) - Stosurová (18-Austr.) 6:3, 3:6, 6:0, Minellaová (Luc.) - Linetteová (Pol.) 7:5, 6:4, Bacsinszky (12-Švýc.) - Giorgiová (It.) 6:4, 3:6, 7:5, Koviničová (Č. Hora) - Čeng Saj-saj (Čína) 6:0, 6:4, Bradyová (USA) - Zanevská (Belg.) 6:3, 6:2, Konjuhová (Chorv.) - Mladenovicová (Fr.) 6:4, 6:2, Petkovicová (Něm.) - Dayová (USA) 6:3, 6:2, Lučičová-Baroniová (Chorv.) - Wang Čchiang (Čína) 4:6, 6:3, 6:4, A. Radwaňská (3-Pol.) - Pironkovová (Bulh.) 6:1, 4:6, 6:1, Gavrilovová (22-Austr.) - Broadyová (Brit.) 3:6, 6:4, 7:5.