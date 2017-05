Brno - Nejvyšší správní soud dnes odročil projednání kárné žaloby na náměstka olomouckého vrchního státního zástupce Pavla Komára na neurčito. Důvodem je podle předsedy senátu Jiřího Pally nutnost obstarat si v případu další důkazy. Soud si vyžádá například protokoly o podání vysvětlení policejního prezidenta Tomáše Tuhého v otázce reorganizace policejních útvarů a také závěrečnou zprávu sněmovní vyšetřovací komise. Ke kárné žalobě, kterou na Komára podal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, se vrátí soud pravděpodobně až v září.

Zeman podal na Komára kárnou žalobu kvůli tomu, že olomoucký žalobce loni v červnu informoval média o plánovaném předvolání tvůrců policejní reorganizace, policejního prezidenta Tomáše Tuhého a jeho tehdejšího náměstka Zdeňka Laubeho. Veřejnost se o jejich předvolání dozvěděla dříve než policejní funkcionáři. Podle Zemana Komár záměrně uvedl, že někteří lidé v minulosti podporovali odstranění ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Roberta Šlachty. Komár tak podle něj porušil povinnost zachovat mlčenlivost, ohrozil důvěru ve státní zastupitelství a porušil tím zákon o státním zastupitelství.

Komár dnes u soudu pochybení odmítl, tvrdil, že tak učinil ve veřejném zájmu. Žalobci měli prý v té době podezření, že reorganizace není pouze manažerským krokem, ale dokonáním trestné činnosti. Vedly je k tomu prý i tři trestní řízení, kterými se v té době zabývali. "Ten smysl, proč došlo k identifikování těchto dvou osob veřejnosti, je to, že existovalo podezření, že tato unáhlená, překotná a ničím nepodložená reorganizace policie může být výsledkem protiprávních aktivit konkrétních osob, které chtěly boj se závažnou kriminalitou oslabit nebo eliminovat," uvedl dnes Komár. Poukázal v této souvislosti na informace vyplývající z kauz Vidkun a kauzy týkající se Jany Nečasové (dříve Nagyové).

Ke zveřejnění jmen jej prý vedl veřejný zájem. "Spatřuji jej v akutním hrozícím nebezpečí, že dojde k nezvratnému kroku, který pokud by byl aktivitou protiprávních jednání třetích osob, znamenal by nezvratné dopady v trestních řízeních. Podle mého názoru byla ohrožena bezpečnost země a bylo ve veřejném zájmu sdělit, že to podezření je natolik zásadní, že je nezbytné, aby se k tomuto vyjádřili i autoři připravované reorganizace policie," uvedl dnes žalobce. Podle něj navíc není kárná žaloba na místě, protože kárný návrh byl podán pro odlišný právní názor, než zastává.

Reorganizace policejních útvarů, při níž se od začátku loňského srpna ÚOOZ sloučil s protikorupční policií, vyvolala roztržku mezi koaličními ČSSD a ANO, kritizovali ji někteří žalobci. Olomoucké žalobce naopak kritizovala v závěrečné zprávě k reorganizaci policie sněmovní komise, a to právě za to, že podle poslanců vypustili některé neověřené a nepravdivé informace. Aktivně tak vstoupili do politického života a porušovali zákon, míní poslanecká komise. Nejvyšší státní zástupce Zeman již dříve oznámil, že výměnu podřízených kvůli zprávě komise nechystá.