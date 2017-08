Praha - Petr Vodička působí v hasičském sboru přes dvacet let a zapojil se i do záchranných akcí po zemětřeseních v Íránu či Nepálu. Také prací při ničivých povodních v roce 2002 v Praze se podle něj kromě řady českých dobrovolníků účastnili zahraniční profesionálové z Dánska, Německa a Řecka. Protipovodňová ochrana podle něj od povodní před 15 lety výrazně pokročila, řekl v rozhovoru s ČTK.

Před 15 lety byl v Praze vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity v pondělí 5. srpna. Tehdy se také začaly stavět protipovodňové bariéry. Petr Vodička v té době spolu s kolegy cestoval domů z výjezdu do Británie, kde se účastnili anglické národní soutěže ve vyprošťování. Do Prahy se museli dostat od severu, protože obvyklou trasou to už kvůli vodě nebylo možné. Přijeli do záchranných prací v plném proudu a neprodleně se zapojili.

"Jezdil jsem po terénu a dělal jsem takové specialitky. Bylo to například čerpání metra, budovy úřadu vlády, právnické fakulty, ministerstva financí a dalších institucí," zavzpomínal současný velitel hasičské čety a expert na vyprošťování, který tehdy působil na krajském ředitelství jako ředitel odboru pro Integrovaný záchranný systém. V krizové situaci šli do terénu všichni, kdo mohli. Vodička se navíc staral i o koordinaci zahraničních týmů, které přijely Praze na pomoc z Německa, Dánska a Řecka.

Například budova Národního divadla se podle velitele neodčerpávala, protože bylo nutné nechat vyrovnat hladinu spodní vody s hladinou v budově. Pokud by hasiči spustili čerpadla, voda by dále proudila a podemílala základy objektu. Co dokáže způsobit vodní proud, to poznali například v Karlíně, kde řeka vymlela v březích ohromné kaverny, takže se propadaly části ulic. "Zřítily se tam i tři domy, ve kterých tedy naštěstí nikdo nebyl," dodal Vodička s tím, že zřícení domů přesvědčilo některé obyvatele čtvrti, kteří do té doby ignorovali výzvy, aby se nechali evakuovat.

Zajímavým momentem boje s velkou vodou byla záchrana Karlova mostu, který byl během povodní na konci 19. století výrazně poškozen a jeho dva oblouky úplně zničeny. Aby se to neopakovalo, chránil most v roce 2002 bagr s dlouhým ramenem. "Kdykoliv připlouvalo něco velkého, co by se mohlo v oblouku vzpříčit, tak to lžící rozbil," popsal velitel s tím, že lžíce bagru se potýkala třeba s kontejnery, nádržemi na propan-butan nebo celými chatkami. Toto řešení se osvědčilo, bagr most křižoval i při povodních v roce 2013.

Hasiči se celý týden povodní prakticky nezastavili. Za normálních okolností sloužili na třísměnný provoz, to znamená 24 hodin v práci a 48 hodin volna. V době povodní se to otočilo, takže standard bylo strávit dva dny v práci a jeden den mimo. "Řada kolegů navíc volno trávila třeba u dobrovolných hasičů, kde dál pracovali. Takže vlastně dělali celý týden nepřetržitě," popsal velitel. Zdůraznil také, že se do prací v metropoli bez jakékoliv výzvy samy přihlásily desítky dobrovolníků, kteří pomáhali třeba s budováním bariér z pytlů s pískem.

Koordinace jednotlivých městských organizací a složek záchranného systému podle Vodičky i přes pozdější kritiku fungovala poměrně dobře. "Velmi dobře fungovaly i informační zprávy, rozesílané SMS zprávami. Všichni provozovatelé mobilních sítí posílali informace na všechny mobily v dosahu," popsal. Protože v centru města nefungovala elektřina, musely se k vysílačům operátorů vozit elektrocentrály.

Pokud jde o dnešní stav stav povodňové ochrany, od doby před 15 lety se podle velitele výrazně posunula, což potvrdily i poslední povodně. "V roce 2002 nebyl vůbec chráněný levý břeh Vltavy, Kampa nebo okolí Karlova mostu. Dnes už chráněny jsou a dodělala se i ochrana Holešovic, takže je to opravdu výrazně lepší. Také to bylo poznat na posledních povodních v roce 2013," zakončil.