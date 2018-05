Herning (Dánsko) - Hokejisté Dánska mají velmi slibně nakročeno k tomu, aby minimálně vyrovnali nejlepší umístění mezi elitou a potěšili tak navíc fanoušky v domácím prostředí. Dosud nejlépe si Dánové vedli na MS 2010 a 2016, kdy skončili osmí. Čtvrtfinálovou účast mají nyní na dosah díky skvělému středečnímu představení proti Finsku, které dokázali porazit 3:2. Finové přitom do té doby v Herningu excelovali.

Devětapadesátiletý švédský kouč Janne Karlsson, jenž působí v dánských službách od roku 2013, označil zápas za nejlepší, který dosud v trenérské kariéře zažil. "Samozřejmě jsem spokojený. Plnili jsme všechny hokejové základy po celých 60 minut. Bylo skvělé něco takového z pohledu trenéra vidět," uvedl pro dánská média Karlsson.

Pro Dány byl tříbodový zisk obrovskou pomocí na vytoužené cestě do vyřazovacích bojů, jejichž atmosféru chtějí dopřát tradičně vášnivě fandícím dánským divákům. Odehráli totiž už všechna čtyři utkání proti papírově nejsilnějším týmům skupiny. Co na tom, že prohráli 0:4 s USA a dokonce 1:7 s Kanadou, proti Němcům a Finům nastřádali důležitých pět bodů. Dalšími soupeři budou postupně Norsko, Korea a Lotyšsko.

"Kdyby hráči létali až příliš v oblacích, je na mně, abych je usměrnil a sundal zase dolů. Musíme být pokorní. Nelze hrát proti absolutně nikomu jen na 90 procent. Musíme k tomu správně přistoupit a hrát naplno. To, jak jsme bojovali proti Finům, jen ukázalo, že pak můžeme být úspěšní," zdůraznil Karlsson.

Podle hlasů od jeho podřízených si to hráči dobře uvědomují. "Ještě není jisté, že si zahrajeme čtvrtfinále. Je před námi ještě spousta hokeje. A jen proto, že jsme porazili Finsko, si nesmíme dovolit podcenit jakéhokoliv soupeře, který proti nám bude stát příště. Musíme si dobře uložit do paměti, jak tvrdě jsme pracovali. A držet se toho i dál. Nelze usnout na vavřínech, jak se někdy v podobných případech stává," varoval útočník Frans Nielsen.

"Je to teď jen a jen na nás. Moc dobře víme, jak jsou další zápasy pro nás důležité. A že je potřebujeme vyhrát," podotkl útočník Oliver Bjorkstrand. "Je před námi velký zápas s Norskem, který nutně potřebujeme vyhrát. Máme možnost kontrolovat svůj vlastní osud a nespoléhat na ostatní, o to více je třeba se soustředit na zápasy, které přijdou," vyhlížel páteční severský souboj Bjorkstrand.

Dánskému sebevědomí dost možná pomohl i přílet dvou velkých postav. Útočníci Jannik Hansen a Mikkel Boedker po vyřazení San Jose z play off NHL neváhali, vyrazili reprezentovat a rozšířili tak počet dánských posil z NHL na pět. Slovo únava jako kdyby oba hráči Sharks ani neznali, přestože za sebou měli patnáctihodinovou cestu. Boedker asistoval u všech tří gólů.

"Je v tom strašně moc adrenalinu, který vás ovládá. Hrozně jsme chtěli přijet a zahrát si tady. Tohle je Dánsko, šampionát doma, něco takového už nejspíš znovu nezažijeme," vysvětlil Hansen.

"Už před zápasem jsme se bavili o tom, že bychom mohli ze zápasu něco vybojovat. A všechny tři body jsou úžasné. Snili jsme o tom, že Finsko proměníme v dánskou zmrzlinu, je to něco mimořádného. Dvacet chlapů tady předvedlo to nejlepší, co v nich je," ocenil celé mužstvo Hansen.

Pochvaly se Dánové dočkali i z druhé strany. "Nepodcenili jsme je, absolutně ne. V žádném směru. Je těžké proti nim hrát, i tak jsme měli dost šancí, ale jejich brankář chytal skvěle. Vůbec mě nepřekvapili, mají kvalitní tým s dobrým gólmanem a pro úspěch se všichni obětovali, do toho jim dodalo porci energie publikum," řekla finská hvězda Sebastian Aho.