Olomouc - Předposlední Karlovy Vary v přípravě na baráž o záchranu v hokejové extralize vyhrály v 1. kole skupiny o umístění na ledě dvanácté Olomouce 6:2. Zvýšily tak svůj náskok před posledními Pardubicemi na osm bodů. Třemi body za gól a dvě asistence se na výhře podílel slovenský útočník Dávid Gríger.

"Pro nás jsou tyto zápasy důležité pro přípravu na baráž. Začátek byl ovlivněn naší dlouhou cestou a nebylo to z naší strany ideální. Jsme rádi, že jsme pak dali šest branek a zápas pro nás splnil účel a představy. Snažíme se na baráž co nejlépe připravit a chceme udržet i 13. místo," řekl po utkání asistent trenéra Karlových Varů Mikuláš Antonik.

V dresu Olomouce, která přišla v závěrečném kole dlouhodobé části o šanci na play off, debutovali v extralize obránci Lukáš Spurný a Ludvík Rutar. První šanci si vypracovali domácí v přesilové hře při Stloukalově vyloučení. Kotal překonal blafákem Honzíka, ale obránce Harant stihl puk odvrátit do bezpečí.

Energie svoji první šanci v utkání ve 12. minutě proměnila, když Kindlovu nabídku využil tvrdou ranou z první obránce Rýgl. O 46 sekund později nechala obrana Hanáků prostor Rachůnkovi, který po sólu zamířil přesně mezi Faltrovy betony.

Po sérii šancí na obou stranách ve 33. minutě domácí snížili. Eberle dostihl včas puk za brankou, nahrál volnému Burianovi a ten překonal přesnou ranou Honzíka. Na Faltrovi pak ztroskotal volný Flek.

Závěrečné dějství ovládli hosté. Ve 44. minutě se po Rachůnkově střele prosadil z dorážky Harant. Pak v přesilovce Sičákovu ránu tečoval Gríger, z další dorážky překonal Faltra Flek a v 55. minutě zvýšil Stloukal z podobné situace už na 6:2. Výsledek korigoval v početní výhodě pěti proti třem zadák Škůrek.

"Byla to z naší strany hrůza. Sice už v uvozovkách nemáme o co hrát, ale pořád máme na dresech jmenovky a hrajeme za klub, město, sponzory a hlavně pro diváky. Musíme si k tomu něco říci, protože takhle hrát určitě nemůžeme," prohlásil olomoucký obránce Jiří Ondrušek.

"Martin Falter nechytal moc zápasů, a když ano, tak jsme mu nepomohli. Dneska to byl asi vrchol. Divím se, že neroztřískal všechny hokejky," dodal Ondrušek.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Venera (Olomouc): "Představovali jsme si to určitě jinak, byť jsme hráli v okleštěné sestavě. V první desetiminutovce jsme nedali šance, což nás trápí pořád. Stejné to bylo i v dalším průběhu. Pak se ukázalo, co dělají zkušenosti v obraně. Nám chyběly, měli jsme to tam poskládané. Výhra hostí byla zasloužená, předčili nás v koncovce."

Mikuláš Antonik (Karlovy Vary): "Jsme rádi za výhru. Pro nás jsou tyto zápasy důležité pro přípravu na baráž. Začátek byl ovlivněn naší dlouhou cestou a nebylo to z naší strany ideální. Jsme rádi, že jsme pak dali šest branek a zápas pro nás splnil účel a představy. Snažíme se na baráž co nejlépe připravit a chceme udržet i 13. místo."

HC Olomouc - HC Energie Karlovy Vary 2:6 (0:2, 1:0, 1:4)

Branky a nahrávky: 33. Burian (Eberle), 57. Škůrek (Ondrušek, Sundher) - 12. Rýgl (D. Kindl), 12. T. Rachůnek (Gríger, Sičák), 44. Harant (T. Rachůnek, Gríger), 46. Gríger (Sičák, D. Kindl), 49. Flek (O. Beránek), 55. Stloukal (Rýgl, Davídek). Rozhodčí: Šír, Kika - Tošenovjan, Kotlík. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváků: 2421.

Sestavy:

Olomouc: Falter - Škůrek, Spurný, Rutar, Ondrušek, Rašner, Staněk - Eberle, Sundher, Burian - Fořt, Herman, Laš - T. Mikúš, Roman Vlach, Macuh - Kotala, P. Mrázek, Matai - od 21. navíc Podlaha. Trenéři: Venera a Tomajko.

Karlovy Vary: Honzík - Sičák, M. Rohan, Baránek, Harant, Rýgl, Tomáš Dvořák - Mikulík, Gríger, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Tuominen, Stloukal - Flek, D. Kindl, O. Beránek. Trenéři: Tlačil a Antonik.