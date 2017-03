Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili ve 4. kole skupiny o umístění v extralize dalšího jistého účastníka baráže Pardubice vysoko 7:2 a definitivně si zajistili třinácté místo. Před posledním Dynamem mají dvě kola před koncem náskok 11 bodů. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci se na výhře Energie podílel Jakub Flek, dvakrát za vítěze skóroval také Dávid Gríger.

Poslední vzájemný souboj Karlových Varů a Pardubic před bojem o záchranu začal nešťastně, když po nenápadném souboji u mantinelu zůstal po 23 vteřinách ležet na ledě otřesený Vachovec, pro kterého tím zápas skončil.

První větší příležitost si vytvořil domácí Gríger, na druhé straně mohl otevřít skóre Beran. Energie se pak ubránila při trestu Skuhravého a po trestech pro Ovčačíka a Chaloupku hrála 111 vteřin v pěti proti třem, ale neuspěla.

Skóre ve prospěch domácích se nakonec změnilo v závěru úvodní třetiny hned dvakrát. V 19. minutě překonal Hübla bekhendovou střelou z prostoru před brankou Davídek a za 50 vteřin si Flekovo nahození srazil do vlastní branky Havlík.

Hned po 21 vteřinách druhého dějství znovu udeřili domácí, po Rachůnkově přihrávce skóroval Gríger. Domácí tým opanoval led v KV Aréně a pokračoval v brankových hodech. Ve 24. minutě při Nahodilově vyloučení po akci na jeden dotek využil přesilovku Tomeček.

Pardubice se také dočkaly branky, když v 27. minutě tečoval Zídkovo nahození Špirko. Snahu Dynama o další zkorigování nepříznivého stavu přibrzdila v 31. minutě pátá branka, kdy se ve vlastním oslabení po samostatné individuální akci trefil Stloukal.

Karlovy Vary byly při chuti. V 46. minutě zužitkoval Flek ideální Duškovu přihrávku a pak využil přesilovku pět na tři střelou nad Hüblovo pravé rameno Gríger. Debakl Pardubic zmírnil po individuální akci Beran.

Mikuláš Antonik (Karlovy Vary): "Důležitý byl závěr první třetiny, kdy jsme dali trošku se štěstím dva góly. Řekli jsme si, že se budeme cpát do brány. Když tam jdete, tak se k vám puky mohou odrazit. Bylo dobré, že na začátku druhé třetiny jsme dali třetí gól. Musíme kluky pochválit, dnešní zápas odpracovali dobře. Všechno, co jsme si řekli, tak jsme víceméně splnili. Jsme rádi, že jsme dneska vyhráli."

Otakar Janecký (Pardubice): "Začátek nebyl z naší strany špatný, potom jsme si dali vlastně dva góly sami a pak už byl zápas jasně v otěžích domácích. Ať jsme potom dělali, co jsme dělali, tak na co jsme sáhli, to se nám nedařilo."

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 19. Davídek (Skuhravý, Gríger), 20. Flek (Sičák), 21. Gríger (T. Rachůnek, M. Rohan), 24. V. Tomeček (T. Rachůnek), 31. Stloukal (Tomáš Dvořák), 46. Flek (Dušek), 53. Gríger (Baránek, Rýgl) - 27. Špirko (Zídek, Ščotka), 48. M. Beran (Ščotka). Rozhodčí: Bejček, R. Svoboda - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 5:10, navíc Panna, M. Beran (oba Pardubice) oba 10 min. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0 Diváci: 1874.

Karlovy Vary: Honzík - Sičák, M. Rohan, Baránek, Harant, Rýgl, Tomáš Dvořák, Weinhold - Mikulík, Gríger, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Tuominen, Stloukal - Flek, Dušek, O. Beránek - Davídek. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Pardubice: J. Hübl - Trončinský, Ovčačík, Nedbal, Chaloupka, L. Havlík, Ščotka, od 21. navíc Zajíc - P. Sýkora, Poulíček, Rolinek - J. Sýkora, D. Tomášek, Panna - Bárta, Nahodil, M. Beran - Zídek, T. Kaut, Starý - od 21. navíc Špirko. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.