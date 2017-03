České Budějovice - Hokejisté Karlových Varů slaví první výhru v baráži o extraligu. Po porážce s Jihlavou v prvním kole dnes zvítězili na ledě Českých Budějovic 4:3. Domácím nepomohla ani úspěšnost při přesilových hrách, z nichž vstřelili všechny své góly. Zápas rozhodla branky Henriho Tuominena v 52. minutě.

Lépe zápas zahájily Karlovy Vary. Prakticky hned jejich první střela skončila gólem. Obránce Baránek rozjížděl z vlastní obranné třetiny akci, na červené čáře jen švihem nahodil puk, který se zastavil až v síti českobudějovického brankáře Kváči. Hosté navíc o pár desítek vteřin později přidali druhý gól, když se v přesilové hře prosadil Mikulík.

Českým Budějovicím první polovinu úvodní třetiny trvalo, než našly svůj herní rytmus. Pomohl jim první přesilovkový gól Fronka a od té chvíli až do přestávky byli domácí lepší. Vyrovnat mohl Vráblík, v 19. minutě ale trefil jen tyč.

Ve druhé třetině měly Karlovy Vary výhodu dlouhé přesilovky pět na tři. Jihočeši se ubránili, ale jakmile hráli ve čtyřech, inkasovali třetí gól, který vstřelil Gríger. Českobudějovičtí však dokázali ještě ve druhé části vyrovnat. A pomohly jim k tomu opět přesilové hry. Oba góly dělilo jen pár desítek vteřin a v početní výhodě se vždy trefil obránce Fillman.

Ve třetí části padl jen jeden gól a ten rozhodl o konečném výsledku. Střelu karlovarského Tomečka brankář Jihočechů Kváča vyrazil, ale puk pohotově dorazil Tuominen.

Oba dnešní soupeři se tak v barážové tabulce srovnali. Jihočeši totiž vybojovali body za vítězství v duelu úvodního kola v Pardubicích.

Hlasy trenérů po utkání

Antonín Stavjaňa (České Budějovice): "Prosadili jsme se jen v přesilovkách, při hře pět na pět bylo vidět, že nemáme lehkost jako v minulých zápasech. Šancí jsme si nevypracovali tolik, abychom dostali soupeře pod tlak. Chyběla mi větší míra agresivity. Na to, že hrajeme doma před vyprodaným publikem, to bylo pro mě málo."

Jan Tlačil (Karlovy Vary): "Chtěli jsme do zápasu vstoupit velice agresivně, což se nám podařilo a šli jsme do vedení 2:0. Potom jsme ale nechali iniciativu na hokejkách soupeře, tím jsme udělali některé fauly a soupeř je tvrdě potrestal. Ve třetí třetině to byla spíš taková disciplinovaná hra, kdy jsme čekali na chybu soupeře a ten gól se nám podařilo dát."

2. kolo baráže o hokejovou extraligu:

Motor České Budějovice - HC Energie Karlovy Vary 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Fronk (Pavlin), 35. Fillman (Pajič, Chovan), 36. Fillman (Pajič, Chovan) - 4. Baránek (Dušek), 5. Mikulík (Flek, T. Rachůnek), 32. Gríger (Kindl), 52. Tuominen (Stloukal, V. Tomeček) . Rozhodčí: Lacina, Hribik - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 5:5. Využití: 3:2. Diváci: 6421 (vyprodáno).

Sestavy:

České Budějovice: Kváča - Fillman, F. Novák, Pavlin, Pýcha, Vráblík, Mucha, Žovinec - M. Čermák, Pajič, Chovan - Fronk, Rob, Dostálek - Vlček, Vak, Hřebejk - Babka, Škoda, Šulek. Trenéři: Stavjaňa, Štrba a R. Turek.

Karlovy Vary: Závorka - Sičák, M. Rohan, Baránek, Harant, Rýgl, T. Dvořák - Mikulík, Dušek, T. Rachůnek - Kindl, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Tuominen, Stloukal - Flek, Gríger, O. Beránek. Trenéři: Tlačil a Antonik.