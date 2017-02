Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili v souboji nejhorších týmů extraligy Pardubice 4:1 a posunuli se na třináctí místo tabulky před Dynamo. Zatímco Energie tak ukončila sérii šesti porážek, hosté si šestý nezdar v řadě připsali.

Souboj o aktuální pozici černého Petra extraligové tabulky začaly oba týmy útočně, na šanci Tuominena ze 3. minuty hned z protiútoku odpověděl Petr Sýkora. Velkou příležitost otevřít skóre měl hostující Poulíček, ale z bezprostřední blízkosti Zázvorku nepřekonal.

Rovněž Růžička, který dnes dostal v brance Pardubic přednost před Jaroslavem Hüblem byl stále v permanenci. V úvodní dvacetiminutovce se vyznamenal zejména při dorážce Mikulíka.

Do druhé dvacetiminutovky vstoupilo aktivněji Dynamo, bylo sice silnější na puku než domácí, ale větší šanci si vytvořilo pouze díky Trončínského střele po vybruslení z mezikruží. Hra upadla hra do průměru, do jedné z mála větších šancí se dostal Flek. Neuspěl však stejně jako na druhé straně dvojice Sýkora - Hubáček. Skóre se tak poprvé měnilo ve 35. minutě, kdy posunul domácí do vedení kapitán Skuhravý.

Po brankově chudých čtyřiceti minutách začaly góly padat v závěrečné třetině. Ve 44. minutě se po nahrávce Rachůnka snažil zabránit Grígerové střele Ovčačík, ale tak nešťastně, že si puk srazil do vlastní branky. Také Pardubice se dočkaly branky, když o čtyři minuty později střelu Schausse za dnes pozorného Závorku dotlačil Ščotka.

To však bylo se strany hostí vše, následně se prosazovali jen domácí. V 53. minutě při vyloučení Schausse využil přesilovou hru střelou z bezprostřední blízkosti Gríger a v 56. minutě našel Harant skulinu mezi pravou tyčkou a Růžičkou.

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Branka a nahrávka: 35. Skuhravý (Dujsík), 44. T. Rachůnek, 53. Gríger (Skuhravý, Dujsík), 56. Harant (Kindl) - 48. Ščotka (Schaus). Rozhodčí: Roman Svoboda, Pražák - D. Jelínek, Pešek. Vyloučení: 5:5, navíc Bárta (Pardubice) 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2546.

Karlovy Vary: Závorka - Dujsík, Tomáš Dvořák, Baránek, Harant, Benák, M. Rohan, Baldajev - Mikulík, Gríger, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Vachovec - V. Tomeček, Tuominen, Davídek - Flek, Kindl, O. Beránek. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Pardubice: M. Růžička - Chaloupka, Trončinský, Schaus, Ovčačík, Nedbal, Ščotka, Havlík, Zajíc - P. Sýkora, Nahodil, Hubáček, - J. Sýkora, Špirko, Bárta - M. Kaut, Poulíček, F. Zadina - Beran, T. Kaut, Starý. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.