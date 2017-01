Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili ve 42. kole extraligy Hradec Králové 3:2. Energie ve vzájemných zápasech v sezoně poprvé skórovala a utnula sérii osmi vzájemných utkání, v nichž s Východočechy vůbec nebodovala. Při domácí porážce Pardubic s Olomoucí navíc poslala Dynamo za sebe zpět na dno tabulky. Dvanáctým gólem v sezoně rozhodl kapitán Václav Skuhravý, Denis Kindl přispěl třemi body za gól a dvě nahrávky.

Úvodní desetiminutovka se nesla především v duchu častých vyloučení, když z obou stran rozhodčí vyloučili po dvou hráčích. Ve 12. minutě otevřel skóre zápasu Skuhravý, který prakticky s návratem hříšníka Červeného na led prostřelil ranou od modré čáry gólmana Kacetla. Svou brankou ukončil proti neoblíbenému soupeři střelecký půst v této sezoně, jež se protáhl na 191 minut a 25 vteřin.

Ve druhém dějství byla i nadále překvapivě aktivnější domácí Energie. Ve 26. minutě po Sičákově střele od modré čáry navýšil skóre bekhendovou dorážkou Kindl. Po druhé brance Východočeši přece jenom zvýšili tlak v obranném pásmu domácích. Ve 29. minutě po zmatcích v zadních řadách Energie snížil střelou z mezikruží Pláněk.

Velkou šanci na opětovné zvýšení náskoku dostali Západočeši ve 34. minutě, kdy byli krátce po sobě byli vyloučeni Dietz a Červený. Téměř dvě minuty trvající přesilovku pět na tři využil ve 35. minutě Skuhravý, který svou druhou dnešní trefou vrátil domácím dvoubrankové vedení.

Mountfield ve třetí třetině zvýšil své úsilí a tlak na domácí branku. Velkou příležitost ke zkorigování výsledku měl zejména Dej, který šikovně tečoval Bednářovo nahození. Královéhradečtí se dočkali až v 54. minutě, když Dieztovou střelu tečoval Dragoun. Vstřelený gól však byl uznán až po konzultaci s videorozhodčím, neboť domácí protestovali, že byl vstřelen v rozporu s pravidly za pomoci hry vysokou holí.

Jenom díky Kacetlovi, který minutu před koncem základní hrací doby famózně zlikvidoval tutovku Grígera, mohli hosté přistoupit v závěru k power play, zvýrazněnou ještě vyloučením Dvořáka. Karlovy Vary ale nakonec tlaku soupeře odolaly a připsaly si na své konto překvapivé tři body.

Hlasy trenérů po utkání:

Mikuláš Antonik (Karlovy Vary): "Jsme rádi, že jsme prorazili tu nepříjemnou sérii, kterou jsme měli s Hradcem tuto sezónu, ale i dlouhodobě, když se nám podařilo vstřelit tři góly a zápas vyhrát. Pro nás bylo hodně důležité, že jsme si pomohli přesilovkou pět na tři, kdy jsme konečně vstřelili gól a odskočili na 3:1. Věděli jsme, že závěr bude těžký a že to Hradec nezabalí a bude se snažit s výsledkem něco udělat. Opravdu nás zatlačil, bylo vidět, že chce vyrovnat, tam jsme chvilkami zbytečně zmatkovali. V těchto situacích je třeba zachovat chladnou hlavu. Jsme, ale rádi, že jsme ten zápas dotáhli za tři body do vítězného konce. Musím kluky pochválit, že jsme to tentokrát zvládli."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Gratuluji Karlovým Varům k vítězství. My jsme dnes neodehráli dobrý zápas. Dvě třetiny jsme se do něj vůbec nemohli dostat, odskakovaly nám puky, samozřejmě to bylo i díky výkonu domácích, kteří měli lepší pohyb a vyhrávali osobní souboje. Měli jsme spoustu vyloučených, nepomohli jsme si tentokrát ani přesilovkami. Ve třetí části jsme se sice zvedli a zlepšili pohyb, měli jsme tlak do brány, ale bohužel už se nám podařilo jen snížit. Domácí zaslouženě vyhráli."

HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 12. Skuhravý (D. Kindl, Vachovec), 26. D. Kindl (Sičák), 35. Skuhravý (Harant, D. Kindl) - 29. Pláněk, 54. Dragoun (Gregorc, Dietz). Rozhodčí: Lacina, R. Svoboda - Brejcha, Suchánek. Vyloučení: 6:7, navíc Skuhravý (Karlovy Vary) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 2364.

Karlovy Vary: Honzík - Dujsík, Harant, M. Rohan, Sičák, Baldajev, Tomáš Dvořák - Mikulík, Tuominen, T. Rachůnek - D. Kindl, Skuhravý, Vachovec - Gorčík, Dušek, Stloukal - Flek, Gríger, O. Beránek. Trenéři: Tlačil a Antonik.

Hradec Králové: Kacetl - Čáp, Vydarený, Gregorc, Dietz, Štajnoch, Newton, Pláněk - Jarůšek, Červený, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Dej - Köhler, Dragoun, Picard - R. Pavlík, T. Knotek, Kopta. Trenéři: V. Sýkora, Hynek a T. Martinec.