Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů předvedli ve 2. kole baráže o extraligu proti Jihlavě skvělý obrat, zvítězili 3:2 v prodloužení a po úvodní porážce 1:3 v Litvínově si připsali první body do tabulky. Vítěz základní části první ligy prohrával ještě v úvodu třetího dějství 0:2, ale po snížení vyrovnal jen 52 vteřin před koncem základní hrací doby Ondřej Beránek a v čase 62:39 rozhodl zkušený útočník Stanislav Balán. Jihlava je přes porážku se čtyřmi body druhá.

Jihlava nastoupila na západě Čech bez dvou velkých opor Čachotského a Stříteského. V úvodu zápasu jako první sice zahrozil domácí Kohout, ale byla to Jihlava, která šla díky Čermákovi v šesté minutě do vedení. Navíc už o 27 vteřin později zvýšil Jiránek a jeho trefa dala ráz první dvacetiminutovce.

Zaskočeným Karlovarským nepomohly ani tři přesilovky ke zkorigování nepříznivého skóre. K lepší pohodě v týmu nepřispěl ani kapitán Skuhravý, který neudržel nervy na uzdě, obdržel desetiminutový trest za nesportovní chování a zbytečně tak vypadl na tuto dobu ze sestavy.

V prostředním dějství trenér Pešout zamíchal domácí sestavou a Západočeši ze sebe před více než pěti tisíci diváky přece jen setřásli nervozitu z úvodu zápasu. Přidali postupně na aktivitě a byli Jihlavě mnohem vyrovnanějším soupeřem.

V hostujícím brankovišti však stál bezchybný Kořenář, který veškeré příležitosti včetně té největší z hole Grígera s přehledem zlikvidoval a rovněž jihlavská defenzíva pracovala bezchybně.

Během třetí třetiny uvolnili domácí definitivně stavidla své bojovnosti a začali uvadající Jihlavu přehrávat. Ve 47. minutě ukončil Kořenářovu 106 minut a 16 vteřin trvající barážovou neprůstřelnost povedenou střelou od modré čáry Kovačevič a přiblížil Energii na dostřel.

V 60. minutě vyvolal obrovské nadšení v hledišti KV Areny trefou na 2:2 Beránek. Kalich hořkosti si hosté z Vysočiny vypili v 63. minutě, když po ideální nahrávce Rachůnka ukončil prodloužení Balán.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Myslím, že do utkání jsme vstoupili mnohem lépe než v Litvínově; měli jsme poměrně dobrý pohyb, vytvořili jsme si i pár příležitostí, ale hosté nám dali jednoznačně lekci z produktivity, když ze tří šancí, které jsme jim nabídli, dvě proměnili. My jsme si po první třetině řekli, že máme ještě spoustu času, že na ledě necháme všechno. Já můžu jenom poděkovat hráčům za neskutečný hlad po vyrovnání a za to, co od druhé třetiny předvedli. Rovněž musím poděkovat domácím divákům, kteří přišli ve fantastickém počtu, vytvořili bouřlivou atmosféru a dohnali nás k vítězství."

Petr Vlk (Jihlava): "My jsme do utkání vstoupili dobře, rychle jsme vedli, ale od té doby jsme přestali hrát. Soupeř převzal iniciativu a my jsme vlastně jen čekali, kdy dostaneme branku. Chyběl nám pohyb, odvaha v soubojích na kotouči a z toho pramenilo i to vyrovnání. V prodloužení jsme hráli přesilovku, jenže jsme s ní nenaložili dobře a po další naší chybě dal soupeř vítěznou branku. Prvořadý byl však z naší strany slabý pohyb a slabá odvaha."

HC Energie Karlovy Vary - HC Dukla Jihlava 3:2 P (0:2, 0:0, 2:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 47. Kovačevič (Kverka), 60. O. Beránek (Tuominen, Krejčí), 63. Balán (T. Rachůnek) - 6. D. Čermák (F. Seman, R. Hubáček), 6. Jiránek. Rozhodčí: Pražák, Lacina - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:5, navíc Skuhravý (Karlovy Vary) 10 min. Bez využití. Diváci: 5444.

Karlovy Vary: F. Novotný - Podlipnik, Šenkeřík, Plutnar, M. Rohan, Kovačevič, Krejčí - Flek, Balán, T. Rachůnek - Kohout, Kverka, Stloukal - Gríger, Skuhravý, Osmík - Vrdlovec, Tuominen, O. Beránek. Trenéři: Pešout a Mariška.

Jihlava: Kořenář - De la Rose, Suchánek, J. Zdráhal, Bryhnisveen, D. Kajínek, Váňa, Půža - P. Straka, Skořepa, Diviš - M. Hlinka, A. Zeman, Jiránek - Rabbit, Hamill, Anděl - D. Čermák, R. Hubáček, F. Seman. Trenéři: Vlk a F. Zeman.