Melbourne - Chorvatský veterán Ivo Karlovič je nejstarším tenistou za posledních čtyřicet let, jenž postoupil do třetího kola Australian Open. Více než dvoumetrový hráč, jemuž bude v únoru 39 let, porazil dnes ve druhém kole v Melbourne za pomoci 53 es v pětisetovém maratonu Japonce Juičiho Sugitu.

Karlovič postoupil po vítězství 7:6, 6:7, 7:5, 4:6, 12:10 v nejdelším utkání letošního Australian Open za čtyři hodiny a 33 minut. "Jsem šťastný, ale také hodně unavený," uvedl 211 cm vysoký rodák ze Záhřebu. "Cítil jsem to už na začátku třetího setu, ale soustředil jsem se na svůj servis," dodal.

Na úvodním grandslamu sezony absolvoval Karlovič maratonský zápas druhým rokem po sobě. Loni v prvním kole porazil Argentince Horacia Zeballose 22:20 v pátém setu a nastřílel rekordních 75 es.

Ve třetím kole čeká Karloviče Ital Andreas Seppi. Populární chorvatský obr si zahraje v této fázi turnaje jako nejstarší tenista od australské legendy Kena Rosewalla, jemuž bylo v roce 1978 dokonce čtyřiačtyřicet.