Zlín - Hokejisté Karlových Varů vyhráli v závěrečném zápase skupiny o umístění na 11. až 14. místě na ledě Zlína 3:2 a teprve počtvrté v sezoně uspěli na cizím kluzišti. Energie o zisku tří bodů rozhodla ve třetí třetině, kdy se v rozmezí 26 sekund prosadili Denis Kindl a Henri Tuominen.

Výsledek nemohl nic změnit na tom, že Zlín obsadí konečné 12. místo a Karlovy Vary se představí v baráži. Západočeši však dokázali v nadstavbové části vyhrát pět z šesti utkání. Do boje o udržení mezi elitou vstoupí v úterý 28. března.

"Vstupovali jsme do zápasu po dlouhé cestě. Nechtěli jsme do něj vstoupit špatně, což se nám podařilo, vedli jsme rychle. Ale pasáž v konci první a úvodu druhé třetiny nebyla dobrá. Ve třetí třetině jsme už hráli to, co jsme chtěli," řekl kouč hostů Jan Tlačil.

Domácí sice měli hned v úvodu možnost početní výhody, v té ale šly do vedení Karlovy Vary. Rachůnek hezkou individuální akci zakončil povedenou bekhendovou střelou. Zlínští však dokázali rychle vyrovnat, Závorku v karlovarské brance překonal tvrdou střelou od modré čáry Žižka. V 16. minutě Jihomoravané skóre otočili. Honejskova střela trefila hostujícího brankáře do masky, sudí však hru nepřerušil a Chytil pohotově doklepl kotouč do sítě.

"Naskočil jsem po zranění a navíc jsem dnes dal gól. Léčil jsem zranění co nejdéle, abych byl stoprocentně připravený na mistrovství osmnáctek. Snad se tam dostanu," řekl sedmnáctiletý Filip Chytil, jenž si připsal pátou trefu v extraligové kariéře. "Dnes jsme podobně jako celé play out zkoušeli nové hráče, kteří by třeba příští sezonu mohli tvořit tým. Jak jsem slyšel, někteří kluci odchází, takže to budeme muset nějak doplnit. Budu dělat vše pro to, abych taky byl týmu maximálně prospěšný, pokud nebudu nějak dobře draftovaný a neodejdu,"

Hokejová derniéra na Zimním stadionu Luďka Čajky se dohrávala za tiché atmosféry, zlínský kotel postrádal už i bubny. A stejně tak postrádalo prostřední dějství i góly, i když na obou stranách zazvonila tyč. Za domácí pálil Ondráček, za hosty Skuhravý.

Úvod třetí části rozhodl. Střelou z mezikruží ve 42. minutě vyrovnal Kindl a za 26 vteřin poslal Energii do vedení Tomeček. Vyrovnat mohl v úniku Chytil, ale neuspěl. Na druhé straně se po pokusu Kolaříka prohlíželo video, ale stav už se nezměnil.

"Ve skupině o umístění jsme odehráli hodně nedívatelných zápasů, dnes to bylo trošku lepší. Duel jsme si pokazili jednou minutou. Pak už jsme to těžko obraceli," řekl asistent trenéra domácích Martin Hamrlík.

Hlasy trenérů po utkání:

Martin Hamrlík (Zlín): "Ve skupině o umístění jsme odehráli hodně nedívatelných zápasů, dnes to bylo trošku lepší. Duel jsme si pokazili jednou minutou, a to na začátku třetí třetiny. Pak už jsme to těžko obraceli. Sice jsme se dívali na nové hráče přicházející v úvahu do příští sezony, ale bylo těžké přinutit hráče, aby šli na krev."

Jan Tlačil (Karlovy Vary): "Vstupovali jsme do zápasu po dlouhé cestě. Nechtěli jsme do něj vstoupit špatně, což se nám podařilo, vedli jsme rychle. Ale pasáž v konci první a úvodu druhé třetiny nebyla dobrá. Ve třetí třetině jsme už hráli to, co jsme chtěli. Za to bych chtěl hráčům poděkovat."

PSG Zlín - HC Energie Karlovy Vary 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 7. Žižka, 16. Chytil (Honejsek) - 5. T. Rachůnek (Mikulík), 42. Kindl (Skuhravý), 42. Tuominen (V. Tomeček). Rozhodčí: Kubičík, Kika - Ganger, V. Hanzlík. Vyloučení: 4:5. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 1033.

Sestavy:

Zlín: Štůrala (31. Kašík) - Marušák, Řezníček, Matějíček, Žižka, Kotvan, O. Horák, Ferenc - Ondráček, Popelka, O. Veselý - Bukarts, M. Kratochvíl, Honejsek - Kovařík, Chytil, Goiš - Ostřížek. Trenéři: Robert Svoboda, M. Hamrlík a R. Hrazdira.

Karlovy Vary: Závorka - Sičák, M. Rohan, Baránek, Harant, Rýgl, Benák - Mikulík, Gríger, T. Rachůnek - Gorčík, Skuhravý, Kindl - V. Tomeček, Tuominen, Stloukal - Flek, Dušek, O. Beránek. Trenéři: Tlačil a Antonik.