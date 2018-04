Praha - Hokejisté Karlových Varů mohou už dnes večer slavit návrat do extraligy. V 10. kole baráže získají jistotu za předpokladu, že porazí v základní hrací době Kladno a ve druhém souboji mezi Litvínovem a Jihlavou se nebude prodlužovat. Týmy si na úvod závěrečné třetiny barážových bojů prohodí domácí prostředí z nedělních zápasů, v nichž se doma radovala Dukla a naopak venku Energie shodně po výsledku 2:1 po samostatných nájezdech.

Západočechy na kladenském ledě spasila trefa v čase 59:44, kdy vyrovnal Ondřej Beránek, a karlovarský kapitán Václav Skuhravý pak rozhodl nájezdy. Za určitých okolností tak mohou již v úterý slavit hned po roce návrat do extraligy. "Bylo těžké to urvat, ale povedlo se a jedeme dál. Nic to neřeší. Ještě tři zápasy a pak se uvidí. Teď je nálada pozitivní, ale musíme se připravit na další zápas s Kladnem," uvedl pro klubový web obránce Ondřej Šafář.

Rytíře těsná porážka bolela. "Kluci makali, nevypustili jediný puk. Je to škoda, že se nám to nevrátilo třemi body. Určitě neskláníme hlavy. Bojovali jsme, hráli jsme výborně. Hokej je někdy krutý. Ještě ale máme před sebou tři zápasy," odmítl poraženeckou náladu brankář Lukáš Cikánek.

"Když vydržíme hrát stejně, tak máme velkou šanci tam uspět. Zase to podle mě bude o jednom gólu, záleží také, jak hodně budeme vylučovaní. Rozhodně jedeme do Varů pro body," doplnil Cikánek.

Nejhůře se stále dýchá hokejistům Litvínova, který tabulku s 12 body uzavírá, přesto si Verva za poslední dva zápasy čtyřmi body hodně pomohla, neboť místo čtyř bodů už ztrácí na druhou příčku pouze jediný. "Zápas v Jihlavě dospěl do prodloužení a samostatných nájezdů, ve kterých dal soupeř o gól víc než my. My se teď musíme připravit na další zápas se stejným soupeřem, tentokrát na našem ledě. A pokusíme se ho vyhrát," uvedl asistent trenéra Radim Skuhrovec.

Jihlava je druhá díky lepšímu skóre před Kladnem a výhra proti Litvínovu znamenala přetržení série čtyř porážek. "Jdeme krůček po krůčku a máme to ve svých rukách, což je důležité. I kdybychom vyhráli poslední utkání za plný počet bodů, tak to nic neřeší. Pořád musíme uhrát body vůči soupeřům, co tam jsou. Jsme rádi za dva body a jdeme dál," řekl útočník Petr Straka.

Obě utkání mají shodný začátek v 17:30.