Praha - Většina poslanců hnutí ANO zřejmě nepodpoří ve Sněmovně kariérní řád učitelů ani v poslanecké, ani v senátní verzi. Novinářům to dnes řekla poslankyně Ivana Dobešová (za ANO). Závazné hlasování o novele nebudou mít podle šéfa stranického klubu Jiřího Miholy ani zákonodárci KDU-ČSL. Většina z nich by ale měla hlasovat pro, míní Mihola. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes řekl, že chce kariérní řád do voleb prosadit, spoléhá při tom na shodu z koaliční rady. Ministr školství Stanislav Štech (za ČSSD) argumentům, se kterými ANO přichází, nerozumí. Poslanci budou hlasovat o kariérním řádu učitelů ve středu.

Dobešová uvedla, že poslanci ANO o záležitosti dlouze debatovali a došli k tomu, že zavedení kariérního řádu je příliš administrativně a finančně nákladné. "Podporujeme růst platů pedagogických pracovníků, ale myslíme, že administrativní náročnost je neúměrná," uvedla.

Řád je podle Dobešové jen novou fasádou na starém domě, který ale uvnitř žádnou rekonstrukcí neprošel. "Většina klubu je pro nepodporu senátní i parlamentní verze," konstatovala. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš dodal, že pohled na kariérní řád změnil poté, co navštívil několik škol a gymnázií a nenarazil žádného pedagoga, který by ho podpořil.

Štech argumenty hnutí ANO odmítá, během diskusí se je podle něj podařilo jasně vyvrátit. "Občas ty debaty měly charakter rádia Jerevan," dodal. Naznačil, že ANO upravilo svůj postoj zřejmě kvůli petici proti kariérnímu řádu, kterou podepsalo zhruba 21.000 lidí. Dodal však, že kdyby jako učitel dostal podobně zkreslené informace, zřejmě by petici krátce před prázdninami podepsal také.

Štech se také podivil, že ANO si podobně jako nyní nezjišťovalo názory adresátů zákona například při zavádění elektronické evidence tržeb. Zastavil se i u Babišovy návštěvy ve školách. "Doufám, že to nebylo v rámci kampaně, protože by to bylo porušení zákona," konstatoval.

Mihola novinářům řekl, že u řádu již není koaliční shoda jako dříve. "Za těchto okolností jsem dal volné hlasování, je to citlivá záležitost," uvedl. Ministerstvu školství se podle něj nepodařilo zvládnout komunikaci okolo předpisu tak, aby se za ním celá koalice sešikovala. Většina lidovců však kariérní řád zřejmě podpoří, odhaduje. "Ale za situace, kdy se koaliční partneři nedokážou shodnout, tak dávat závazné hlasování bych považoval za nesmyslné," uvedl. Sám bude pro novinku hlasovat.

Učitelský kariérní řád počítá s tím, že pedagogové budou zařazeni do tří stupňů od začínajících, přes samostatné, až po vynikající. Podle toho budou také odměňováni. Ministerstvo si od zavedení kariérního řádu slibuje zejména finanční zatraktivnění učitelské profese. Štech chce předpis prosadit v souladu se stanoviskem své předchůdkyně Kateřiny Valachové (ČSSD) ve sněmovním znění. Senátoři navrhli vyšší příplatky třídním a některým dalším učitelům a zrušení některých specializovaných činností.

Poslanci by měli hlasovat o zavedení kariérního řádu učitelů ve středu odpoledne. V pátek by měli schvalovat zavedení ošetřovatelského volna a zvýšení státních příspěvků zaměstnavatelům na platy pracovníků se zdravotním postižením. Sněmovna o tom rozhodla při dnešní debatě o změnách programu nynější schůze. Na dnešek si také, ač až napodruhé, schválila na návrh ČSSD a hnutí ANO možnost jednání do pozdního večera.

Kariérní řád učitelů vrátila Sněmovně horní komora. Senátoři v novele navrhli vyšší příplatky třídním a některým dalším učitelům a zrušení některých specializovaných činností. Ačkoli premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) uvedl, že chce kariérní řád prosadit, ve vládním hnutí ANO ztrácí podporu a závazné hlasování nebudou mít ani poslanci KDU-ČSL. Osud normy je tedy nejistý. Ministr školství Stanislav Štech (za ČSSD) hájí sněmovní verzi, pro níž by muselo zvednout ruku nejméně 101 poslanců.

Ve středu by se poslanci měli opět pokusit zvolit předsedu komise k úniku policejních spisů. V minulé volbě neuspěli Martin Plíšek (TOP 09) ani Jiří Štětina (Úsvit). Komise míří na předsedu hnutí ANO a bývalého ministra financí Andreje Babiše, nemůže bez předsedy pracovat. Ve stejný den se bude Sněmovna zabývat předlohou ODS, jež by obnovila praktické lékařství pro děti a dorost jako základní obor specializačního vzdělávání. Hned ráno má schvalovat novelu, která by obnovila příspěvek motoristů České kanceláři pojistitelů za nepojištěná auta.

KSČM se nepodařilo z programu vyřadit schvalování armádní mise do Pobaltí ani prosadit návrh, aby se poslanci zabývali pomocí zemědělcům postiženým suchem. Předseda hnutí Svoboda a přímé demokracie Tomio Okamura znovu neuspěl s požadavkem na zařazení ústavního zákona o zavedení obecného referenda.