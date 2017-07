Karlovy Vary - Na hraně sci-fi a milostného thrilleru se má pohybovat film režiséra Karla Janáka Důvěrný nepřítel. Delegace tvůrců v čele s režisérem a herci Vojtěchem Dykem, Pavlem Rímským a Gabrielou Marcinkovou ho dnes představí v karlovarském Domě České televize, uvedla její mluvčí Alžběta Plívová.

Hlavním hrdinou příběhu je programátor u nadnárodní firmy Andrej, který se zabývá vývojem takzvaného inteligentního domu znamenajícího revoluci v bydlení. Dům je ovládaný pouhým hlasem, má obyvatelům zajišťovat luxus i stoprocentní bezpečnost. Andrej je pověřen dokončením projektu. Spolu s čerstvou manželkou, ambiciózní sochařkou Zuzanou (Gabriela Marcinková), se nastěhují do funkčního prototypu, luxusního domu ze skla a kamene uprostřed nádherné přírody. To, co se ze začátku jevilo jako pohádka, se však pomalu ale jistě mění v noční můru.

"Téma moderní inteligence se týká nás všech, ať chceme, nebo ne. Proto jsem rád, že se podařilo tento projekt zrealizovat. Pro mne je to navíc nový žánr, takže o to větší výzva," uvedl režisér Karel Janák, mimo jiné tvůrce Rafťáků a Snowboarďáků.

Zuzaně, která kvůli Andrejově pracovnímu vytížení v domě často zůstává sama, se začínají dít podivné věci. Někdo se jí dvoří. Je to muž, který jí stojí modelem na sochu Apola, je to podivný soused (Ondřej Malý), který žije na samotě nedaleko odtud a kterého nedávno opustila manželka, či je to snad dům, který se do ní zamiloval? Anebo tu za nitky tahá Andrejův šéf (Ady Hajdu), který nic netušící mladé lidi nahnal do domu, aby ho spolu s nimi podrobil zátěžovému testu.

Pokušení, láska, žárlivost, nedůvěra, nenávist - emoce mezi hlavními hrdiny rostou a začíná jít o život.

"Důvěrný nepřítel byl pro mě malý zázrak. Od prvního přečtení scénáře, který je na česko-slovenské poměry velmi odvážný a originální, přes setkání s režisérem, kameramanem a herci až po samotnou realizaci. Ta sice nebyla vždy jednoduchá, ale po každém natáčecím dni jsem měla pocit, že vzniká něco výjimečného. A doufám, že ten pocit budou mít i diváci," uvedla Marcinková.

Premiéra snímku Důvěrný nepřítel je naplánována na začátek příštího roku.