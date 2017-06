Zpěvák Karel Gott zahájil 7. června v Praze výstavní show o svém životě nazvanou Gott, My Life. Pořadatelé jako výstavní prostory zvolili loď, která kotví u náplavky na Výtoni a bude tam až do konce září.

Praha - Nejpopulárnější český zpěvák Karel Gott dnes na lodi kotvící u náplavky na Výtoni zahájil výstavu nazvanou Gott My Life. Expozice na příběhu zpěváka, jehož kariéra obsáhla už šest desetiletí, ukazuje ve spolupráci s odborníkem z Národního muzea i životní styl nedávné doby a historii české a československé pop music.

"Je to taková ukázka prvních šedesáti let mojí kariéry, já ještě rozhodně nekončím," řekl ČTK Gott, který na akci dorazil v doprovodu své manželky Ivany lodí za doprovodu motorových člunů.

Mezi mnoha hosty byli jeho pěvečtí kolegové Jitka Zelenková, Lešek Semelka, Petr Kolář, Marcela Holanová nebo Eva Pilarová. Dorazili i herci Jiří Krampol a Iva Janžurová nebo textaři Karel Šíp a Michael Prostějovský.

Výstavě před jejím zahájením požehnal pražský arcibiskup Dominik Duka. "Jsem rád, že se (Gott) ve svém životě snažil nikoho nezarmoutit a neurazit," uvedl Duka.

Pro veřejnost bude výstava přístupná od čtvrtka. Pořadatelé jako výstavní prostory zvolili loď, která kotví u náplavky na Výtoni a bude tam až do konce září. "Očekáváme, že návštěvnost by minimálně mohla překročit 100.000 lidí," řekl dnes novinářům podnikatel Richard Fuxa, jehož nadační fond stojí za myšlenkou výstavy i jejím financováním. Výstava nazvaná Gott My Life má podle něj navázat na podobné projekty ve světě, které za použití moderních audiovizuálních prostředků představili třeba Davida Bowieho nebo Rolling Stones. V Česku Fuxa navazuje i na své předchozí výstavní projekty, kdy jeho první takový počin, expozici plakátů Alfonse Muchy ze sbírky Ivana Lendla, vidělo 185.000 diváků, na výstavu v tuzemsku neobyčejně vysoký počet.

Veliká loď na náplavce bude pro návštěvníky otevřena denně, základní vstupné je přes týden 290 korun, o víkendech a svátcích 350 korun, pořadatelé nabízejí různé slevy.

"Výstava je mnohovrstevná. Vypráví příběh Karla Gotta a zároveň sleduje historii československé pop music. A to ještě očima jeho dlouholeté fanynky, která darovala Národnímu muzeu svou celoživotní sbírku. Čítá bezmála 10.000 položek, jejíž významnou část na výstavu muzeum zapůjčilo," řekl Peter Balog, kurátor výstavy a pracovník Českého muzea hudby NM.

Výstava například nabízí novinové koláže - sběratelka nalepovala tisíce výstřižků na velké archy po dobu 50 let, a tak uchovala jeho příběh i pro další generace společně s gramofonovými deskami, fotografiemi, dobovými tisky nebo plakáty. Expozice se nevyhýbá ani tématům, jakými jsou Gottova půlroční emigrace a účast na Antichartě. Návštěvníci mezi vystavenými předměty - snímky, deskami, cenami či kostýmy, uvidí třeba i ryčku rentgenových desek - přístroj domácí výroby na zapisování zvukových záznamů do rentgenových snímků, které Gott poslouchal koncem 50. let nebo zpěvákovu první vydanou nahrávku na gramodesce a zároveň jednu z posledních šelakových desek Supraphonu.

"Věřím, že pan Gott vnímá celý nápad pozitivně. Nápad se mu líbil od prvopočátku, vzal si ho svým způsobem za svůj, nebyl jen pasivním pozorovatelem. Poslední týdny a měsíce se scházel s kurátorem i panem Fuxou a dávali dohromady věci, které mu jsou blízké," řekla Gottova manažerka Aneta Stolzová.