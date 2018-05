Praha - Papež František jmenoval kardinála Dominika Duku svým zvláštním legátem na oslavy 1050. výročí prvního biskupského stolce na polském území. Budou se konat v Poznani 22. až 24. června, uvedlo dnes na svém webu pražské arcibiskupství. Legát je vyslancem a reprezentantem papeže, který ho zmocňuje, aby jednal v jeho jménu. Legátem je dnes mimo jiné také papežský nuncius, tedy vyslanec s diplomatickým posláním.

V Česku takto zastupuje Vatikán od roku 2011 Giuseppe Leanza. V letošním roce se dožívá 75 let, a z toho důvodu skončí na pozici apoštolského nuncia v ČR. Jeho nástupce by měl být podle dřívějších informací znám během letošního roku. Stejného věku se před pár dny dožil také Duka, který je od roku 2010 pražským arcibiskupem. Musel kvůli tomu jako všichni biskupové v tomto věku poslat k rukám papeže svůj rezignační dopis. Jak a kdy papež František o ukončení jeho působení na svatovojtěšském stolci rozhodne, známo není.

Poznaňská diecéze je historicky první diecézí na polském území. Ustanovena byla v roce 968 jako misijní biskupství podléhající přímo pod jurisdikci Svatého stolce. Stalo se tak dva roky po křtu knížete Měška I., na nějž měla podle kronikářů významný vliv jeho žena Doubravka, dcera českého knížete Boleslava I. a neteř sv. Václava.

Prvním biskupem se stal Jordán, jmenovaný papežem Janem XIII., a podle některých pramenů i on přišel do Poznaně z Čech, v doprovodu kněžny Doubravky. V roce 1038 při Břetislavově výpravě do Polska byla poznaňská diecéze zplundrována. Cenné poklady a relikvie uloupené ve Velkopolsku pak pražský biskup Sever, který se nájezdu osobně zúčastnil, uložil v katedrále sv. Víta v Praze. Tak se do pražské katedrály dostaly mimo jiné relikvie sv. Vojtěcha ukradené v Hnězdnu, uvádí pražské arcibiskupství.