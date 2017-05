Paříž - Hokejový útočník Jakub Voráček vedl podruhé v kariéře českou reprezentaci na mistrovství světa jako kapitán a stejně jako před dvěma lety se z turnaje vrací bez medaile. Na rozdíl od Prahy, kde Češi postoupili do semifinále a nakonec obsadili čtvrté místo, v Paříži prohráli již ve čtvrtfinále.

"Vždycky, když prohrajete čtvrtfinále, je to hořký konec. Měli jsme dobrý začátek utkání, bohužel jsme ale nedali gól. I za stavu 0:2 jsme si vytvářeli šance, kdybychom dali kontaktní gól, mohl být zápas o něčem jiném," řekl Voráček po utkání, které Rusko vyhrálo 3:0. "Posledních osm minut jsme museli hru otevřít a Rusové chodili do brejků. Když dali třetí gól, bylo po zápase," uvedl.

Dvoubrankové vedení již v první třetině dalo sborné jistotu a klid na hokejky. "Od druhé třetiny bylo těžké se dostávat k jejich brance. Mohli si dovolit hrát víc vzadu. Ale my jsme dobře bruslili, prvních patnáct minut lépe než oni. Škoda mé tyčky v přesilovce na konci první třetiny. Kdyby se puk odrazil do brány, mohl to být jiný zápas," poukázal Voráček na moment při české přesilovce.

S přibývajícím časem bylo jasné, že se Češi prosadí jen těžko. "Když se snažíš a snažíš a gól stejně nemůžeš dát, je to trošku frustrující. Nemůžeš ale vyhrát s nulou," řekl Voráček.

Češi měli na šampionátu problém s produktivitou, hvězda Philadelphie ale vše posuzovala podle čtvrtfinále. "A v něm jsme šance měli. Jenže góly jsme nedali a bez nich nejde vyhrát. Je pravda, že to asi bylo efektivitou," řekl Voráček, ale zároveň poukázal na fakt, že turnaj se vždy hodnotí podle výsledku a ne podle hry. "Je úplně jedno, jak na turnaji hraješ. Když nevyhraješ čtvrtfinále, je to neúspěch. Vždycky se to tak bralo a brát bude," uvedl.

Sílu a potenciál českého týmu posuzovat nechtěl, "To ať zhodnotí jiní, pro mě je to těžké. Chtěl jsem vyhrát medaili pro Českou republiku. Chtěl jsem dosáhnout úspěchu, zvlášť když jsem nosil céčko na dresu," podotkl světový šampion z roku 2010. "Čtvrtfinále jsou zrádná. Zažil jsem mistrovství, kdy jsme hráli dobře a pak ve čtvrtfinále vypadli, ale i to, kdy se nehrálo dobře a udělal se titul. Fakt je to o tom jednom zápase," řekl.

Zastal se však útočníka Davida Pastrňáka, jenž na MS přijel po životní sezoně v Bostonu, i když mu skončila smlouva. A střelecky se mu nedařilo. "Když se podívám, jaký byl tlak na Pastu... Přijede v jednadvaceti letech, nemá smlouvu v NHL, má podepisovat novou lukrativní a každý od něj očekává, že bude dávat dva góly za zápas," kroutil hlavou Voráček.

Kritika fanoušků je podle něj nefér. "Všichni na něj hází špínu, to je typicky česká povaha. Obětuje se pro národ, chce vyhrát medaili," podotkl sedmadvacetiletý útočník.