Mladá Boleslav - Zatímco loni hokejisté Chomutova došli v extralize až do semifinále a slavili největší úspěch v samostatné české soutěži, v této sezoně vybojovali až dvě kola před koncem play out jistotu záchrany. Kapitán Michal Vondrka si po dnešní výhře v Mladé Boleslavi 5:4 oddechl, že tým už nemusí prožívat další nervy.

"Jsem strašně rád, že jsme to dneska zvládli a že ty poslední dva zápasy nemusíme hrát o všechno a máme to za sebou," řekl novinářům Vondrka, který byl v minulé sezoně vyhlášen Hokejistou sezony v extralize.

Teď prožil s Chomutovem daleko těžší sezonu. Před jejím startem řešil dokonce u smírčí komise Českého svazu ledního hokeje, že mu klub dluží peníze. Nakonec se situace urovnala a Vondrka v Chomutově zůstal. Jízdu z minulé sezony ale Piráti nezopakovali.

Naopak záchraně se přiblížili až v minulém kole, kdy sice prohráli doma s Mladou Boleslaví 2:5, ale po porážce Jihlavy v Litvínově 0:2 si udrželi devítibodový náskok. Chomutovu tak stačil z posledních tří kol bod či jakékoliv zaváhání Jihlavy.

"Bylo to uklidňující, ale přeci byly ještě tři zápasy. Kdyby se to nepovedlo teď, tak už jsou jen dva. A poslední zápas hrát doma s Jihlavou o všechno by nebylo vůbec nic příjemného," řekl Vondrka.

Mladá Boleslav, která měla jistotu záchrany už od nedělního duelu v Chomutově, nasadila dnes tým bez řady opor. Příležitost dostali i mladíci a zápas přinesl na pohled bezstarostný hokej s množstvím branek.

"My jsme moc do těla nechodili a oni to asi viděli, tak nechodili taky. Byl to takový poklidný hokej, ale diváci viděli devět gólů a myslím, že to pro ně nebylo úplně špatné," uvedl Vondrka.

Chomutov ještě čekají dva zápasy. V neděli se představí v Litvínově a za týden v pátek přivítá Jihlavu. "Věřím, že to bude v poklidu, ale Litvínov i Jihlava se připravují na baráž, tak si nemohou dovolit hrát nějak na půl plynu. My to odehrát musíme, tak bych to řekl," dodal Vondrka.