Druhý zápas předkola play off hokejové extraligy: Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha, 7. března 2018 v Liberci. Petr Jelínek (vpravo) z Liberce a Petr Vrána ze Sparty. ČTK/Petrášek Radek

Praha - Sparťanský útočník Petr Vrána dostal od disciplinární komise hokejové extraligy trest na jeden zápas za faul na libereckého Jaroslava Vlacha a bude Pražanům chybět v pátečním třetím utkání předkola play off. Na čtyři zápasy byl suspendován obránce Richard Nedomlel z Mladé Boleslavi, útočník Nicolas Hlava z Chomutova dostal zákaz startu ve dvou utkáních. Oba budou chybět svým klubům ve skupině o 11. až 14. místo.

Kapitán Sparty Vrána v poslední minutě středečního duelu v Liberci sekl Vlacha a disciplinární komise řešila zákrok na základě podnětu Bílých Tygrů. "Aniž by mohl zasáhnout nahozený kotouč nebo aniž by se snažil protihráče tělem u hrazení zastavit, napřáhl hůl a seknutím zasáhl protihráče do oblasti břicha. Svého jednání si byl vědom a činil jej s plnou odpovědností, včetně případného zranění," uvedl předseda disciplinární komise Karel Holý v tiskové zprávě.

Vrána byl za zákrok vyloučen na dvě minuty. Sparta podlehla 1:4 a v sérii prohrává 0:2. V případě páteční domácí porážky by pro ni skončila sezona. Pokud uspěje, Vrána se v sobotním utkání může vrátit do hry.

Potrestán byl i sparťanský obránce Marek Ďaloga, který dostal pokutu ve výši deseti procent základní měsíční odměny. "Bezdůvodně se dopustil hrubého, mimořádně vulgárního výpadu vůči rozhodčím," uvedl Holý. Ďaloga za to byl ve 44. minutě vyloučen na pět minut a do konce utkání a Sparta v oslabení inkasovala gól na 0:4.

Nedomlel se ve 47. minutě úterního duelu s Jihlavou zapojil do bitky ze střídačky a vedle čtyřzápasového trestu dostal také pokutu ve výši deseti procent základního měsíčního platu. V zápase obdržel trest na dvě plus dvě minuty, osobní desetiminutový trest a trest do konce utkání za hrubost.

Nedomlel se po zákroku jihlavského útočníka Tomáše Jiránka na mladoboleslavského beka Davida Němečka, který byl podle disciplinárky čistý, zapojil do potyčky mezi Jiránkem a Jakubem Klepišem.

"Shodil rukavice a protihráče několika údery pěstí mířenými na hlavu napadl. Přes snahu čárových rozhodčích svého jednání nezanechal, naopak, pokusil se napadnout protihráče Josefa Skořepu a vyprovokovat potyčku s Petrem Strakou. Ve slovních provokacích a obscénních gestech pokračoval i potom, co byl rozhodčími vykázán do kabin," uvedl Holý. Nedomlelovi přitížilo, že byl v uplynulých dvou letech disciplinárně trestán.

Hlava rovněž v úterním utkání play out doma s Litvínovem ve 33. minutě fauloval zákrokem na hlavu útočníka Františka Gerháta a sudí mu udělili trest na pět minut a do konce utkání. Gerhát po zranění hlavy zápas nedohrál.