Praha - Daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil očekává vyrovnanou baráž v Nizozemsku, ve které budou čeští tenisté od pátku do neděle usilovat o záchranu ve Světové skupině. Navrátil vzhledem k síle nizozemského deblu předpokládá, že jeden ze singlistů bude muset porazit domácí jedničku Robina Haaseho. Nic na tom nezměnil ani fakt, že kvůli problémům s kolenem bude Nizozemcům chybět vítěz US Open ve čtyřhře Jean-Julien Rojer.

Při absenci Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka bude týmovou jedničkou Jiří Veselý. Ten je rád, že se po neúspěšných turnajích na betonu vrátí na antuku. "Výsledky na antuce byly u mě letos a i v těch předchozích letech lepší než na tvrdém povrchu. Věřím v to, že konečně v Davis Cupu předvedu výkony, které si přeji předvádět," řekl novinářům před odletem do Haagu.

Vedle něj jsou v týmu Lukáš Rosol, Adam Pavlásek a deblista Roman Jebavý. Navrátil je přesvědčený, že i v oslabené sestavě mají Češi šanci na úspěch. Antuka, kterou Nizozemci zvolili, může hrát v jejich prospěch. "Myslím si, že to bude velice vyrovnané utkání, a doufám a nebo i věřím, že v neděli budeme tím úspěšnějším týmem," řekl.

Tým z Prahy odletěl bez Rosola, který hraje rakouskou extraligu. Na úvodním pondělním tréninku by už ale měl mít Navrátil k dispozici všechny hráče. "Máme první trénink ve dvanáct, takže Lukáš letí hned v sedm ráno a bude tam v devět hodin. Takže úplně v pohodě," řekl.

Místo Rojera Nizozemci povolali Matwého Middelkoopa, který s Haasem postoupil do čtvrtfinále US Open. I tak považuje Navrátil čtyřhru za velmi obtížnou a cestu k úspěchu vidí ve výhrách nad druhým hráčem a získání bodu přes Haaseho. "To bude těžký, ale ne nehratelný," poznamenal.

Rosol Haaseho porazil ve čtyřech z pěti vzájemných utkáních, ale v posledních měsících se mu na turnajích nedaří. Přesto je pravděpodobné, že právě on dostane v pátek šanci domácí jedničku zaskočit. "Pořád zkušenosti Veselého a Rosola jsou větší než u Adama Pavláska. Takže všechno nasvědčuje tomu, že by začali oni a uvidíme. Ale nechci předbíhat, do středy se rozhodnu," řekl Navrátil.

Na čtyřhru je připraven nováček v týmu Jebavý. Ten se chystá také na rituály, které jsou s premiérou v sestavě spojeny. "Uvidím, co mě všechno čeká. Je tam ta nováčkovská řeč na tom banketu před všemi, pak nějaké večeře," řekl.

Čeští šampioni z let 1980, 2012 a 2013 ze Světové skupiny sestoupili v minulosti jen jednou, po prohře doma s Německem v roce 2005. Naposledy baráž zvládli předloni v těžkých podmínkách v Indii.

S Nizozemskem mají tenisté pozitivní bilanci 5:1, prohráli s ním jen úvodní duel v roce 1925. Naposledy na sebe oba týmy narazily před třemi lety a v Ostravě zvítězili domácí 3:2. V baráži už Češi s Nizozemskem hráli v roce 2006, tehdy usedl poprvé na kapitánskou židli Navrátil.

Tenista Veselý je připraven odehrát v baráži všechny tři dny

Tenista Jiří Veselý je připraven odehrát v daviscupové baráži v Nizozemsku všechny tři dny. Při absenci Tomáše Berdycha i Radka Štěpánka se jeho pozice v mužstvu změnila. Bude plnit roli týmové jedničky, kterou úspěšně zvládl v baráži v Indii, a společně s Lukášem Rosolem je nejzkušenějším členem sestavy.

S Veselým se počítá pro obě dvouhry a mohl by také nastoupit ve čtyřhře po boku Romana Jebavého, se kterým se mu letos na turnajích daří. Na takovou zápasovou zátěž je připraven. "Samozřejmě bude záležet na tom, jak bude vypadat páteční zápas. Kdyby byl extrémně dlouhý, tak o tom můžeme přemýšlet a snažit se najít jinou variantu. Máme výhodu, že v sobotu může hrát prakticky kdokoliv, že všichni hrajeme slušně debla a i mezi sebou jsme se nějak na turnajích promíchali a hráli spolu," řekl před dnešním odletem Veselý.

Berdychova omluvenka a Štěpánkova rekonvalescence po operaci zad dostala české tenisty do nové situace. "Je to úplně nový tým, čerstvý tým. Známe se všichni v tomhle týmu strašně dlouho, takže si myslím, že ta atmosféra je jiná, než by byla s Tomášem a Radkem, mezi kterými bych byl já takový nováček. Jsem v jiné pozici i já osobně. My do toho jdeme určitě s odhodláním a budeme dělat všechno, co je v našich silách, abychom Světovou skupinu zachránili," řekl Veselý.

Na daviscupový týden se těší, ale k zápasům chce přistupovat stejně, jako když hraje sám za sebe turnajích. "Samozřejmě je to týmová akce, ale ten zápas si člověk musí stejně vyhrát, takže všechny přípravy a všechno kolem zůstává stejné jako před každým jiným zápasem," vysvětlil čtyřiadvacetiletý tenista.

S nizozemskou jedničkou Robinem Haasem se na okruhu ATP ještě neutkal, pouze s ním několikrát trénoval. "Vím, že je to hráč, který už je dlouhou dobu v první stovce, řekl bych, že možná v první padesátce. Takže je to samozřejmě kvalitní hráč, má spoustu zkušeností a letos má znovu sezonu velmi slušnou," řekl na jeho adresu. Hrát s ním může až v neděli.

Po nevydařených týdnech na amerických betonech, kde na všech turnajích včetně US Open prohrál hned první zápas, se Veselý rád vrátí na oblíbenou antuku. Věří, že mu Davis Cup dodá energii do zbytku sezony, kdy ho čekají turnaje v Asii.