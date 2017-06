Praha - Hokejový útočník Jaroslav Hlinka bude pokračovat v pražské Spartě. Čtyřicetiletý kapitán týmu po nevydařeném závěru minulé sezony naznačoval, že i přes platnou smlouvu uvažuje o konci kariéry, nakonec se však rozhodl hrát dál.

"Jarda má smlouvu," řekl nový sportovní manažer Michal Broš novinářům po dnešní tiskové konferenci, na které Sparta oznámila spolupráci se společnosti Kika Nábytek.

"Sám to znám moc dobře. Starší hráči, když dopadne sezona dobře, tak jsou plní síly, nadšení a hráli by deset let. A když dobře nedopadne, tak se do hlav vloudí chmurné myšlenky," pousmál se bývalý vynikající útočník, který ukončil aktivní kariéru před dvěma lety.

Čtyřicetiletý Hlinka se do mateřského klubu vrátil před pěti lety, v minulých třech sezonách byl kapitánem týmu a jednou z klíčových postav mužstva. V základní části uplynulého ročníku nasbíral 36 bodů ve 44 zápasech. V play off přidal tři body ve čtyřech duelech, ale Sparta hned ve čtvrtfinále vyhořela v souboji s Kometou Brno a mistr světa z roku 2010 poté o své budoucnosti moc hovořit nechtěl.

"Jarda je připravený a věřím tomu, že bude lídr úspěšné sezony. Z mého pohledu se tak vyjádřil jen pod dojmem neúspěchu a rychlého konce sezony. Od té doby jsem z jeho strany nic takového nezaznamenal," řekl Broš.

Hokejisté Sparty mají nyní volno po první části přípravy. Další část začne 17. července, kdy se k mužstvu na ledě připojí i Hlinka, jenž doposud trénoval individuálně.