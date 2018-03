Udine (Itálie) - Kapitán Fiorentiny Davide Astori zemřel ve spánku před dnešním zápasem italské ligy v Udine. Fotbalový reprezentant byl nad ránem nalezen mrtev v týmovém hotelu, podle médií zřejmě utrpěl infarkt. Astorimu bylo 31 let.

Zápas Serie A, který měl začít v Udine v 15 hodin, byl okamžitě odložen. Následně vedení soutěže na žádost většiny klubů zrušilo i dalších šest na dnes naplánovaných duelů nejvyšší soutěže včetně milánského derby mezi AC a Interem.Astori si v letech 2011 až 2017 připsal 14 startů za národní A-tým a na kontě má jednu vstřelenou branku. Střední obránce začínal s fotbalem v AC Milán, působil také v Cagliari a AS Řím. Za Fiorentinu nastupoval od roku 2015.Kapitána našli mrtvého jeho spoluhráči. Ti byli překvapeni, že Astori nedorazil na týmovou snídani a nereaguje na hotelový telefon ani na klepání na dveře. Podle italských médií ještě před tím, než hotelový personál přinesl klíč od pokoje, vyrazili dveře.Jako poslední viděl Astoriho brankář Marco Sportiello, který hrál s týmovým kapitánem v sobotu večer videohry. Gólman Fiorentiny byl dnes vypovídat na policii."Davide nedorazil na snídani, kam obvykle chodil jako první. Takže jsme ho šli zkontrolovat. Davide spal v místnosti sám. Poslední, kdo ho viděl, byl Marco Sportiello. Někteří hráči spí v jednolůžkových pokojích, někteří po dvou," uvedl mluvčí Fiorentiny Arturo Mastronardi. "Stále ještě nevíme příčinu smrti. Tělo bylo odvezeno na pitvu, myslím, že by měla proběhnout ještě dnes. Žádné další podrobnosti nemáme," dodal."V tuto chvíli pracujeme s tím, že hráč zemřel přirozenou smrtí bez cizího zavinění na zástavu srdce. Je zvláštní, že se taková věc stala profesionálovi, který je tak pečlivě sledován a nevykazoval žádné varovné signály," uvedl prokurátor Udine Antonio De Nicolo.Astori je otcem dvouleté dcery Vittorie. "Skvělý hráč, ale ještě více skvělý člověk. Kolik bitev jsme spolu odehráli v Cagliari a pak jsme se znovu sešli v Římě. Stále nemůžu uvěřit," napsal na sociální síti bývalý Astoriho spoluhráč, belgický reprezentant Radja Nainggolan."Dnes ráno přišla hrozná zpráva. Budu si tě navždy pamatovat, odpočívej v pokoji, Davide, kapitáne," uvedl na twitteru bývalý český reprezentant Tomáš Ujfaluši, který ve Fiorentině rovněž dělal v minulosti kapitána."Vím, jaké utrpení prožíváte, zažil jsem bohužel to samé s Antoniem Puertou," připomněl španělský sportovní ředitel AS Řím Monchi deset a půl roku starou smrt fotbalisty Sevilly přímo při utkání.Hráči v Itálii pravidelně podstupují kontroly, které jsou dokonce přísnější než ve většině jiných zemí. "Máme velmi přísná pravidla a testy, než dotyčný dostane povolení věnovat se sportu na profesionální úrovni. Prevenci náhlé smrti se v Itálii věnuje velká pozornost, je to oblast, kterou studujeme více než kterákoliv jiná země," uvedl hlavní lékař Neapole Alfonso De Nicola."Zákon stanoví, že každý hráč musí podstoupit různé testy, včetně EKG a zátěžového testu. EKG se podle pravidel provádí každé dva roky, ale většina klubů to pro jistotu dělá jednou ročně. Bohužel se tyhle tragédie i tak mohou stát, takže ještě musíme posílit výzkum," dodal.