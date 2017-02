Mnichov - Kapitán fotbalistů Bayernu Mnichov Philipp Lahm po této sezoně ukončí kariéru. Třiatřicetiletý mistr světa to oznámil po úterním zápase osmifinále Německého poháru, ve kterém bavorskému celku pomohl k výhře 1:0 nad Wolfsburgem.

"Do každého tréninku i do každého zápasu dávám vždycky úplně všechno. Jsem přesvědčen, že do konce sezony to ještě půjde, ale pak už ne," prohlásil Lahm. "Proto jsem došel k závěru, že v létě skončím," uvedl obránce, který v sobotu odehrál 500. zápas v dresu Bayernu.

"Už jsem o tom přemýšlel přes rok. Po každém tréninku jsem se ptal sám sebe, jak se cítím, jak jsem na tom. Věřím, že pořád mám na nejvyšší úroveň a také na to, abych předával zkušenosti mladším. Ale jen do konce sezony," řekl Lahm, který už jednal s vedením klubu o budoucím působišti.

Nástupcem Matthiase Sammera, který v létě skončil ve funkci sportovního ředitele, se však nakonec nestane, přestože o něj stáli jak předseda klubu Uli Hoeness, tak ředitel Karl-Heinz Rummenigge. "Bavili jsme se o tom, ale došel jsem k závěru, že tohle není vhodná doba, abych nastoupil do vedení Bayernu," uvedl Lahm.

Za Bayern nastupuje od roku 2002, pouze v letech 2003 až 2005 hostoval ve Stuttgartu. S klubem získal sedm mistrovských titulů a v roce 2013 s ním vyhrál i Ligu mistrů. Reprezentační kariéru ukončil po zisku titulu mistra světa v roce 2014. Za národní tým odehrál 113 zápasů a vedle zlata z roku 2014 byl u dvou bronzů z mistrovství světa (2006, 2010) a stříbra z evropského šampionátu (2008).